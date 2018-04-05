Cambridge Analytica skandalının patlak vermesiyle birlikte oldukça zor günler geçirmeye başlayan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, sahibi olduğu sosyal ağı demokratikleştirmek istediğini söyledi.

Geçtiğimiz ay patlak veren ve 87 milyon ABD'li kullanıcının verilerinin çalınmasını içeren skandalla birlikte Facebook'ta köklü değişiklikler meydana gelebilir. Konuyla ilgili olarak bir demeç veren CEO Mark Zuckerberg, şirket politikalarıyla ilgili olarak bazı kararları verirken rahatsızlık duyduğunu söyledi. Zuckerberg bu açıklamasından sonra, topluluk standartları hakkındaki kararları gözden geçirebilecek bağımsız bir Facebook “yüksek mahkeme” fikrini kamuoyuyla paylaştı. Bununla birlikte Mark Zuckerberg geçtiğimiz yıl açıkladığı yeni manifestoyla zaten “büyük ölçekli bir demokratik süreç” çağrısı yapmıştı. Ünlü CEO, gerekirse dünya çapında bir oylama sistemi oluşturmayı düşündüklerini bile söylemişti.

Ancak Facebook daha önce de bir takım demokratikleşme adımları atmayı düşünmüştü. Facebook’un Şubat 2009’da duyurduğu site yönetişim oy sisteminden bahsediyorum. Şirket attığı bu adımla, eleştirmenlerin, Facebook'a kullanıcı verileriyle ilgili olarak kontrolsüz güç verildiği şeklinde yorumladığı yeni bir politika değişikliğiyle ilgili tartışmalara yanıt vermeyi amaçlamıştı. Facebook kullanıcılarına çeşitli kuralların taslak versiyonunu yayınlamaya söz verdi. Daha sonra kullanıcıların bu taslaklarla ilgili geri bildirim yapmasına olanak sağlayarak Facebook yeni sürümü güncellemeyi hedefledi. Facebook kullanıcıları daha sonra taslakta oy kullanacak ve aktif kayıtlı kullanıcıların % 30'undan fazlası katılmışsa, kararları “bağlayıcı” olacaktı.

Ancak bu demokratikleşme süreci çok da istenildiği gibi işlemedi. Facebook'a göre, toplam 665.654 kişi oy kullandı. Ancak bu, 200 milyon kullanıcının yaklaşık yüzde 0,3'ü oldu. 2012 yılında düzenlenen bir sonraki geniş çaplı oylama, oylamadan kurtulacak yeni bir site politikası içindi. (Aynı zamanda şirketin Facebook ve Instagram gibi servisler arasında hesap verilerini paylaşmasına da izin verdi.) Facebook, küçük bir grup kullanıcıdan iyi geri bildirimleri teşvik etmek için oy vermeyi sonlandırdığını söyledi. Bu kez, seçmenlerin büyük çoğunluğu bu fikri reddetti ve yüzde 88'i eski duruma dönmek istedi. Fakat bu oran Facebook'un 1 milyar kullanıcısının içerisindeki % 0,0668'i oluşturan 668,500 seçmenin yüzde 88'ini oluşturuyordu. Dolayısıyla Facebook'un kullanıcı kontrollü yapısı gayet 'demokratik' bir şekilde son bulmuştu.

Şimdi Facebook'un 2 milyara yakın kullanıcısı var ve politikaları gerçek hayatta daha büyük bir ağırlık taşıyor. Ve bu ağırlık son olarak ABD seçimlerine yoğun bir müdahalenin mümkün kılınmasını sağlıyor.