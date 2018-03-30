Facebook Başkan Yardımcısı tarafından Twitter'da paylaşılan 2016 yılına ait bir not, Facebook'un daha fazla kullanıcıya ulaşmak için her şeyi yapabileceğini ve bu konuda kendini haklı gördüğünü gösteriyor.

2 milyar aktif kullanıcı ile dünyanın en büyük sosyal medya platformunun patronu konumunda bulunan Mark Zuckerberg, üst üste ortaya çıkan Facebook skandallarına rağmen şirketin hiçbir zaman ‘kötü’ amaçlar taşımadığı konusunda ısrar ediyor. Fakat şirketin Başkan Yardımcısı konumunda bulunan Boz lakaplı Andrew Bosworth’un Twitter hesabından paylaştığı 2016 yılına ait bir not, Facebook’un kendini o kadar da masum görmediğini gösteriyor.

Bosworth’un yayınladığı nota göre Facebook, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yapılacak her şeyi mübah görüyor. Yazılanlara göre Facebook, platformun ölümlere yol açabileceğinin ya da teröristlerin platform sayesinde bir eylem planı gerçekleştirebileceğinin zaten farkında. Fakat Facebook’a göre bu durum tamamen doğal ve yalnızca şirketin büyümesine giden yolda bazı yan ürünlerden ibaret.

İşin daha da çirkin tarafı Facebook, bir insanın ölümüne mal olabilecek bu etkileri ‘insanları birbirine bağlama’ gücüne bir kanıt olarak görüyor. Yani Facebook, gücünün neden olduğu sonuçlardan bağımsız olarak yalnızca büyüklüğü ile ilgileniyor ve uyguladığı büyüme metotları işe yaradığı sürece yaptıklarının haklı olduğunu düşünüyor. Fakat kontrolsüz gücün güç olmadığını yeni fark eden Facebook, Cambridge Analytica skandalı ortaya çıktığından bu yana günden güne eriyor.