Facebook'un CEO’su Mark Zuckerberg hala koltuğunda, ancak onun altında görev yapan diğer bütün yöneticilerin görevlerinde ciddi bir değişiklik yapıldı. Raporlara göre yönetim 3 farklı birime ayrıldı.

Sosyal medya devi Facebook, hem Blok Zinciri gibi bir teknolojinin gelişmesi, hem de son aylarda ortaya çıkan skandalların etkisiyle yönetim katında değişim fırtınaları estirdi. Bu rüzgarlar, skandalların bütün sorumluluğunu üzerine alan Mark Zuckerberg’i olumsuz etkilemedi. Kendisi hala koltuğunun başında, ancak altında bulunan yöneticiler artık farklı alanlara kaydırıldılar.

Basına göre “merkezi ürün ve hizmetler, yeni platformlar ve altyapı hizmetleri, uygulama ailesi” şeklinde üçe ayrılan yönetim birimi faaliyete geçirildi. Şirketin tasarım dahil diğer birimlerine hiç dokunulmadı.

Facebook tüm değişimleri doğruladı, ancak bir açıklama getirilmedi. Ocak ayında Zuckerberg, sosyal medya platformunun yeni kararlar alacağının haberini zaten vermişti.

Uygulamalar ailesi içinde Instagram, WhatsApp, Messenger ve Facebook gibi ana hizmetler Chris Cox tarafından denetlenecekler. WhatsApp kurucu ortağı Jan Koum’un istifa etmesinin ardından yerine Chris Daniels geldi. Haber Kaynağı biriminin başında bulunan Adam Mosseri, Instagram’ın tepe yöneticileri arasına transfer edildi.

Messenger’ın başında bulunan David Marcus, yerini Stan Chudnovsky’ye bıraktı. Bu değişimin nedeni ise çok manidar.

Facebook’ta Blok Zinciri dönemi başladı:

Kripto paraların alt yapılarında bulunan Blok Zinciri teknolojisi, yüzyılın en büyük bilişim buluşlarından birisi olarak şirketlerin ana faaliyet alanları haline gelmeye başlıyor. Facebook bu minvalde Messenger’ın tepesinden aldığı David Marcus’u Blok Zinciri ekibinin tepesine yerleştirdi. Marcus, Blok Zinciri’nin Facebook açısından nasıl kullanılacağına karar verecek kişi olacak.

Yönetimsel değişikliklerin, şirketin genel işleyişine yönelik önemli değişimlere neden olacağını söyleyebiliriz. Bu isimlerin Facebook’un geleceği açısından büyük önemi var. Önümüzdeki aylarda değişimleri kullanıcılar da hissetmeye başlayacaklardır. En çok merak edilen konu ise Facebook’un Blok Zinciri ile ne planladığı olacak.