Facebook Yönetim Kurulu Üyesi Peter Thiel: "Apple'ın Devri Bitti"

The New York Times, Facebook Yönetim Kurulu Üyesi Peter Thiel ile bir röportaj gerçekleştirdi. Thiel, röportajda oldukça ses getirecek iddialarda bulundu.

The New York Times’dan Maureen Dowd‘ın Facebook Yönetim Kurulu Üyesi Peter Thiel ile gerçekleştirdiği röportajda, Trump’ı desteklemesinden sonra onu Facebook yönetiminden atmak için gerçekleştirilen her hamlenin bir tür çılgınlık olduğunu ifade eden Thiel, şimdiye kadar görevinin başında en uzun süre kalan ikinci yönetim kurulu üyesi. Thiel, Paypal’da bir dönem birlikte çalıştıkları Elon Musk’ın Trump’a benzeyip benzemediğiyle ilgili bir soruya şöyle bir yanıt verdi:

“Başım belaya girecek, fakat gerçekten benziyorlar. İkisi de satranç ustası seviyesinde satıcı ve çok fazla destansı şahsiyetler.”

Röportajın “Onayla ya da Reddet” başlıklı soru-cevap kısmında Thiel, kendisine yöneltilen “Apple’ın devri bitti.” şeklindeki ifadeyi onaylarak şunları söyledi:

“Bir akıllı telefonun neye benzediğini ve neler yapabildiğini biliyoruz. Tim Cook’un suçu değil, fakat bu, daha fazla inovasyonun olacağı bir alan değil.”

Thiel, Google’ın Obama yönetiminde çok fazla güce sahip olup olmadığı şeklindeki bir soruyu da yine onayladı.