Hele Şükür: Facebook Yorumlarına GIF Desteği Geldi!

Sosyal medya devi mobil uygulamalarındaki yorumlara GIF desteğini getirdi. Artık yorumlarımız her zamankinden daha renkli olacak.

Son yıllarda artan popülerliği sayesinde kendisine sosyal medyada da geniş bir yer bulan GIF’ler sözlü anlatımın belki de en büyük silahı konumuna geldi.

Bundan 3 ay önce yorumlar kısmında test ettiği GIF gönderme özelliğini artık son kullanıcılara da sunan Facebook, geçen yıl sadece Messenger uygulaması üzerinden 13 milyar GIF gönderildiğini de açıkladı. Bunlardan 400 milyonu ise sadece bu yılın başında gönderilmiş.

Yorumlar kısmına yeni eklenen GIF düğmesi, kullanıcıların GIFY ve Tenor gibi farklı servislerden gelen GIF önerilerini doğrudan yorum kutusuna eklemelerini sağlıyor. Ayrıca tıpkı gönderilerde olduğu gibi ana uygun GIF’leri de aratmanız mümkün.

Gönderilere gelen GIF desteğinin üzerinden tam iki yıl geçti ve bu 'internet fosili' teknolojinin tekrar popülerleşmesi biraz da Facebook’a bağlı. Aslında yıllar önce bu özellikleri eklemek için hazır olduklarını dile getiren Facebook yöneticileri, kullanıcıların çok daha içli dışlı olduktan sonra beklenti içine girmelerini sağladılar.

Bundan 30 yıl önce hayatımıza giren GIF formatı, temel olarak hareketli resimlerdir. 1987’de CompuServe firması tarafından geliştirilen formatın yıl dönümünde gelen güncelleme artık yorumlarda da kullanılabilir durumda. :)