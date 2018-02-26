Facebook'un yüz tanıma özelliğini kapatabilmenize olanak sağlayan yüz tanıma ayarı, bugün itibari ile Türkiye'deki kullanıcılara da sunuldu.

Facebook, yüz tanıma özelliği sayesinde Facebook’a yüklenen tüm fotoğraflardaki yüzleri tanımaktadır. Yüz tanıma özelliği sayesinde Facebook, bir kullanıcı size ait ya da sizin de içinde bulunduğunuz bir fotoğrafı siteye yüklediğinde sizi etiketlemese dahi size haber verebilir. Aynı şey, yüklediğiniz fotoğrafta bulunan kişi için de geçerli.

Facebook, geçtiğimiz Aralık ayında yüz tanıma özelliği için kullanıcılara yeni bir ayar sunmuş ve diledikleri takdirde yüz tanıma özelliğini kapatmalarına imkan tanımıştı. Böylece Facebook’un hem kendi yüklediğinin hem de başkalarının yüklediği fotoğraflarda yüzünüzü izlemesini engellemiş oluyordunuz.

Facebook’un yüklediği her fotoğrafta kendisini izlemesini istemeyen kullanıcılar için bu ayar son derece faydalıydı. Fakat tek bir sorun bulunuyordu ki ‘Yüz Tanıma Ayarı’ ülkemizdeki kullanıcılar için kullanıma sunulmamıştı. Ta ki bugüne kadar. Facebook, Türkiye’deki kullanıcıları için de yüz tanıma ayarını aktif etti.

Yüz tanıma ayarına ulaşmak için öncelikle hesap ayarlarını açmanız gerekiyor. Buradan yüz tanıma seçeneğine tıkladıktan ya da dokunduktan sonra açılan sekmeden özellik ile ilgili bilgi alabilir ya da doğrudan özelliği açık kalıp kalmayacağını belirleyebilirsiniz. Yüz tanıma özelliği varsayılan olarak tüm kullanıcılarda açık durumda bulunmaktadır.