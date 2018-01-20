Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarınız ve aileniz arasındaki etkileşimi artırmak için haber akışını gözden geçirmeye başlayan Facebook, bir yenilik daha yapacağını ve güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan haberleri öncelikli olarak göstereceğini duyurdu.

Facebook’un sunacağı yeni değişikle birlikte, güvenilir yayıncılar tarafından paylaşılan haberleri kullanıcıların bulunduğu bölgeye göre zaman tünelinin üst sıralarında göstererek, yaşadıkları yerde olan bitenler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına olanak sağlayacak. Ayrıca kullanıcılar görmek istemediği haberleri engellediklerinde, bu tarz haberler bir daha gösterilmeyecek ve ilerleyen dönemde sadece ilgilerini çeken konularla ilgili haberleri zaman tünellerinde görüntüleyebilecekler.

Yapılacak olan yeni değişiklik, ilk olarak ABD’de başlayacak ve daha sonrasında yavaş yavaş diğer ülkelerde de uygulanacak. Ayrıca Facebook, haber içeriklerini engelleyen ve görmek isteyen insan popülasyonunu inceleyerek en çok sevilen ve güvenilen haber kaynakları hakkında da bilgi sahibi olmuş olacak. İlerleyen dönemde bu veriler sayesinde insanların ilgisini çeken resmi kaynaklar ve haberler hakkında detaylı grafikler paylaşılabilir.

Ayrıca Facebook, haberleri okuyan 5 kullanıcının birinden derecelendirme yapmasını isteyecek. Bu yeni düzenlemelere ait güncellemenin yapılmasından ve kullanılmaya başlamasından sonra güvenilir olduğu düşünülen yayınları paylaşan toplulukların sıralarında önemli değişiklikler olabilir. Bunun yanı sıra düzenleme beklendiği gibi çalışır ve paylaşılan haberler yüksek tıklama alırsa, bu alana büyük yatırımların yapılacağını düşünüyorum.