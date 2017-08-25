Dünyayı Kasıp Kavuran Yüzünüzle Dans Etme Oyunu

Önce Vietnam, Filipinler ve Hong Kong'u kasıp kavuran yüzünüzle dans etme uygulaması "FaceDance Challenge" dünyada bir fenomen haline geldi. Biz de bu uygulamayı sizin için tanıttık.

Dünyayı önce atari salonlarında, daha sonra da Playstation oyunuyla kasıp kavuran Dance Dance Revolution'ı oynayan vardır. Bir müziğe eşlik ederek belirli dans hareketlerini doğru zamanda yaparak puan kazandığınız bu oyunu oynadıysanız, yeni fenomen oyun "FaceDance Challenge!"ın nasıl bir oyun olduğunu hemen anlayacaksınız. Vietnamlı bir oyun stüdyosu olan DiffCat tarafından yapılan uygulama, önce Vietnam, Filipinler ve Hong Kong'da yayıldı, şimdi de sırada tüm dünya var gibi gözüküyor.

Oyunda arkada çalan müziğe, eş zamanlı olarak ekranda görünen emojileri taklit ederek eşlik etmeniz gerekiyor. Mesela oyunda gözleri kapalı ve ağzı açık bir emoji belirdiğinde o emojiyi taklit edebilirseniz puan kazanıyorsunuz. Uygulamada yazan bilgilere göre oyun bir tür yüz tanıma sistemi kullanıyor. Bu özellikleri sayesinde kimin daha komik yüzü yapacağı meydan okumasına dönüşen uygulama, Hong Kong, Filipinler ve Vietnam'da internet fenomenine dönüştü.

Her ne kadar yüz tanıma özelliğinin olduğu söylense de, uygulamanın daha çok sizin kafa hareketlerinizi tanımlamak üzerine yazıldığı söyleniyor. Yani uygulamadaki yüzleri taklit etmekte başarılı olmasanız da emojinin kafa hareketini taklit edebiliyorsanız, yine de puan alabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekecek olursak, bir kullanıcı yüzü yerine vücudunu uygulamaya tanıtarak oynuyor ve buna rağmen yüksek bir skorla oyunu bitiriyor.

Uygulama Android ve iPhone için ücretsiz olarak indirilebilir durumda. İki platformda toplam 700 binden fazla indirilen uygulama, Tayland ve Hong Kong'da Apple'ın App Store'unda birinci sıraya yerleşmiş durumda. Ancak uygulamanın geliştiricisi DiffCat Oyun Stüdyoları'nın CEO'su Giang Nguyen uygulamayı geliştirirken bu kadar başarılı yerlere geleceğini tahmin etmediğini söylüyor.

Uygulama için bir Facebook sayfası açıp, uygulamayı yayınladıktan sonra, uygulamayla ilgili bir kaç komik video yükleyip daha sonra arkadaşlarıyla internetin olmadığı bir yere trekinge giden Nguyen, geri döndüğünde uygulamanın yayılıp bir fenomen haline geldiğini görünce şaşırmış. Buna benzer bir uygulamayı daha önce görmediği için geliştirdiğini söyleyen oyun stüdyosunun CEO'sunun oyunu yapması, ekibiyle birlikte 4 ayını almış. Oyun ilk yayınlandığında uygulamayla ilgili çok fazla sorun olduğu için marketten çekip bir ay sonra tekrar yayınlayan Nguyen, oyunu daha düşük özelliklere sahip telefonlarda çalışabilmesi için optimize ettiğini de ifade etti. Uygulamayı aşağıdaki bağlantılardan iPhone veya Android cihazınıza yükleyebilirsiniz.