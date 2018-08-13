FaceTime'ın Grup Görüşme Özelliği iOS 12'de İlk Etapta Yok

iOS 12 ile beraber FaceTime, 32 kişilik grup görüntülü görüşme özelliğine kavuşacaktı. Gelen son bilgilere göre bu özellik, iOS 12'nin sonraki sürümlerine ertelendi.

iOS 12 sürümüyle gelecek olan FaceTime'da grup görüntülü görüşme özelliği biraz gecikecek gibi görünüyor. iPhone, iPad ve Mac cihazlar arasında 32 katılımcıya kadar destek verecek olan Group FaceTime özelliği, iOS 12 ve macOS Mojave'nin ilk sürümlerinde yer almayacak.

iOS 11 ile birlikte duyurulan, ancak yaklaşık 1 yıl sonra iOS 11.4 ile hayatımıza giren AirPlay bu gecikmelerin örneklerinden biri. FaceTime'ın grup görüşme özelliğinin gelişinin ise AirPlay kadar uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor. iOS 12'nin 7. betasıyla beraber bu özelliğin gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

En son gelen bilgiler, Group FaceTime özelliğinin iOS 12'nin önümüzdeki sürümlerinden birine ertelendiği yönünde. Apple'ın şu anki yol haritasına göre bu özellik, iOS 12.1 veya 12.2 sürümleriyle hayatımıza girecek. Samsung'un kısa bir süre önce yayınladığı Note9 reklamlarında dalga geçilen bu özelliğin gecikmesi ise manidar.