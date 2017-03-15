Yanınızdan Geçen İnsanı Bulduğunu İddia Eden iOS Uygulaması!

Bir iPhone uygulaması öyle bir iddia ile çıktı ki şaşırmamak elde değil. Facezam isimli uygulama tanımadığınız kişileri bulduğunu iddia ediyor.

Etrafınızda olan biteni anlamak, sokakta yürürken yanınızdan geçen insanları tanımak zaman zaman zor olabiliyor.

Black Mirror hayranları yukarıdaki görseli çok iyi bilirler. Bilmeyenler için açıklayayım; son sezonda yayınlanan bir bölümde sosyal medyanın geleceğine yönelik kara eleştiriler yapılıyor. Elbette teknolojinin gelişimiyle pek çok şey mümkün oluyor. Etrafınızdaki insanların kim olduğunu saniyeler içinde anlamanızı sağlayan bir donanıma sıradan bir vatandaş olarak sahip olmak şu an mümkün değil. İzlemeyenlere de bu vesileyle tavsiyede bulunmuş olalım.

Facezam ismiyle iOS için yayınlanan uygulamanın iddiası da bu! Bir donanıma ihtiyacınız olmadan sokakta öylece yanınızdan geçen insanları tanımak. Ürkütücü ve derinlemesine düşündüğünüzde bir kaosa sebebiyet verebilecek bir iddia doğrusu. Ayrıca “Yüzler için Shazam” olarak daha iddialı bir etikete sahip.

Şirketin internet sitesindeki “Peki her gün trende gördüğünüz güzel kız? Onun bir fotoğrafını çekin, Facezam ile birkaç saniye içinde bulunsun. Gerisi size kalmış" açıklaması uygulamanın hedef kitlesini ortaya koyuyor. İnsanların gizlilikten dolayı sıkıntılarının gittikçe arttığı bir döneme giderken böyle bir iddia üzerine şirketin sert eleştirilere maruz kalması muhtemel.

Facezam'ın kurucusu Jack Kenyon The Telegraph'a verdiği röportajda "Facezam kimliksiz toplumlarımızın sonu olabilir. Kullanıcılar birkaç saniye içinde istedikleri kişinin kimliğini belirleyebilecek, bu sayede kamuya açık alanlarda gizlilik kalmayacak" dedi. Hatta yazılımın suç oranını düşüreceğini bile iddia etti. Bir kişinin fotoğrafını Facebook profiliyle eşleştiren teknolojinin % 70 başarı oranına sahip olduğunu iddia ediliyor. Suç oranını bile azaltacağının söylenmesi, bu doğruluk payına ve milyonlarca profilin saniyeler içinde taranması zorunluluğuna rağmen fazlasıyla pazarlama kokuyor, bizden söylemesi.

Şüpheciliğimizi bir kenara koyup Apple'ın böyle bir uygulamayı yayınlaması oldukça tepki çekeceğe benziyor. Kaldı ki Facebook gibi bir şirketin hiçbir alakanız bulunmayan profilleri dışardan başka bir yazılımla taramaya izin vermesi çok uçuk bir fikir. Nitekim şuradan ulaşacağınız uygulamanın resmi sitesinde bunun viral bir girişim olduğu açıklanmış.

Reklamın iyisi kötüsü olmaz deyip muhtemelen kötü yolu seçmiş Facezam ekibi. Böyle bir teknolojiyi yayınladığınız an hükümetler üzerinize çöküp muhtemelen elinizden alır. Elbette böyle uçuk fikirler için kendinize güveniyorsanız yapın, bu sizi iyi yerlere getirecektir. Ancak reklamın kötüsünü değil iyisini tercih edin.