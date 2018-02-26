Fahrenheit 451'in Dizisine Ait Yeni Bir Fragman Daha Geldi!

Ünlü bilim kurgu yazarı Ray Bradbury'nin eseri olan "Fahrenheit 451"den aynı isimle uyarlanacak olan TV filminin bir yeni fragmanı daha ortaya çıktı!

Fahrenheit 451, aslında Black Mirror gibi yapımlardan önce, teknoloji dolu bir geleceğin ne kadar korkutucu olabileceğine dair ilk fikir üreten eserlerden biriydi. Yazarı Ray Bradbury'nin de zaten bilim kurgu ve fütüristik roman alanlarının, "babası" olduğu düşünülürse gayet normal. Ama bu muhteşem eserin uyarlamasının, muhteşem bir kadroyla ve HBO gibi oldukça güzel dizilerin yayınlandığı kanalda yayınlanacağını duyduğumda beni çok heyecanlandırmıştı.

Bu yılın Mayıs ayında yayınlanacak olan TV filmiyle ilgili zaten daha önce 30 saniyelik bir "fragmanımsı" yayınlanmıştı. Şimdi ise yine 1 dakikalık bir fragman olsa da, sağlam bir ilk bakış atmamızı sağlayan yeni bir kısa fragman yayınlandı. Özellikle de "Guy Montag" karakterini oynayacak kişinin son dönemlerde "Black Panther" filmindeki harika performansıyla Michael B. Jordan'ın olması gerçekten iyi bir kararmış gibi gözüküyor.

Michael B. Jordan dışında filmde Michael Shannon, Sofia Boutella, Lilly Singh, Laura Harrier, ve Marton Donovan gibi isimleri de göreceğiz. "99 Ev" ve "Ailem İçin" gibi harika yapımların yazarlık ve yönetmenliğini üstlenen Ramin Bahrani tarafından yazılacak ve yönetilecek TV filmi, fragmanıyla birlikte de epeyce güzel gözüküyor. Kitapların yakılacağı ve kendimizi sorgulayacağımız anları ekranda görmeye hazır olun. Siz ne düşünüyorsunuz? Fahrenheit 451'i izleyecek misiniz?