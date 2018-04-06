Kitabın hayranları tarafından büyük bir merakla beklenen yapım, kitabı okumayanlar tarafından da ilgi çekeceğe benziyor.

Son dönemin Game of Thrones ile bildiği ve 'HBO'dan babam çıksa izlerim!' tabirini kazandıran ünlü yapım şirketinin yeni bombası Fahrenheit 451 için yepyeni bir fragman yayınlandı. Daha önce yayınlananların aksine bu fragman daha bir açıklayıcı diyebiliriz.

Başrollerinde NBA 2K17'den ve yeni gelecek olan Matrix filminde oynayacağı dedikoduları ile bildiğimiz Michael B. Jordan ve Michael Shannon'ın paylaştığı yapım, herhangi bir aksilik olmazsa 19 Mayıs tarihinde HBO'da başlaması planlanıyor.

Distopya denince akla ilk gelen ve efsane statüsünde diyebileceğimiz Ray Bradbury imzalı Fahrenheit 451'in diğer HBO yapımları gibi bizi hayal kırıklığına uğratmayacağına eminiz. Sizler yayınlanan fragmanı beğendiniz mi? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.