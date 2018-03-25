Fahrenheit 451'in Yeni Uyarlaması 19 Mayıs'ta Yayınlanacak

HBO tarafından yapımı sürdürülen, Bradbury’nin klasik distopik romanı Fahrenheit 451’in film uyarlaması 19 Mayıs'ta izleyiciye sunulacak.

Distopik roman türünün en bilindik örneklerinden biri olan Fahrenheit 451, 1953 yılında yayımlandığında birçok kişi tarafından büyük bir hayranlıkla karşılanmış ve adını kültler arasına yazdırmıştı. Daha Black Mirror falan ortada yokken geleceğin karanlık ve puslu havası romanlar tarafından aktarılıyordu. Bugün de hala öyle olsa da kitaplar o dönemler için daha değerliydi. Kitap okumanın değil bulundurmanın dahi yasak olduğu bir gelecekte geçen Fahrenheit 451 çıkışından 13 yıl sonra beyaz perdeye de aktarılmıştı. Uyarlamalar arasında en iyiler arasında olduğunu kuşkusuz bir şekilde söyleyebileceğimiz film, kitabı mükemmel bir şekilde yansıtıyordu. Aynı şeyi George Orwell'ın 1984'ünde de görmek mümkün.

Geçtiğimiz aylarda, HBO'nun yeni bir uyarlama çektiği duyurulmuş ve 'fragmanımsı' bir video da yayınlanmıştı. Aradan 1 ay geçtikten sonra filme yönelik ilkine göre uzun bir fragman gelmişti. Ancak filmin ne zaman yayınlanacağı net olarak duyurulmamıştı.

Yeni gelen bilgiler filmin 19 Mayıs'ta yayınlanacağını gösteriyor. Kara Panter’in Michael B. Jordan'ı ve The Shape of Water’ın Michael Shannon’u ekranlarda görmemizi sağlayacak film fragmanına bakıldığında oldukça heyecan uyandırıyor. Bakalım geleceğe dair Bradbury tarafından 1953 yılında sunulan öngörüler bugünün film teknolojileriyle nasıl aktarılacak. Bu arada aşağıya 1966 yapımı olan filmin bir sahnesini de bırakıyorum. İkisi arasında kaldığınızı düşünürsek hangisini seçerdiniz?