'Failure Nights Marmara' 20 Nisan'da Düzenleniyor!

Katılmak isteyen herkese açık; ücretsiz bir etkinlik olan Failure Nights Marmara, IEEE Marmara Öğrenci Kolu tarafından 20 Nisan 18.00’da düzenlenecek.



Hayatta tecrübe ettiğimiz başarısızlıklar, aslında bizi başarıya götüren birer altın anahtarlardır. Örneğin Thomas Edison, yüzlerce başarısız girişiminden sonra ampulü bulmayı başarabilmiştir. IEEE Marmara Üniversitesi Öğrenci Kolu da başarısızlıkların, başarı hikayelerinden daha öğretici olduğuna inanıyor ve "Profesyonellerin çoğu o görkemli girişimlerini ilk denemelerinde yapmıyor!" diyor.

Meksika’da 5 girişimcinin yarattığı bir kıvılcımla 150’den fazla şehire yayılan global bir etkinlik olan FuckUp Nights’ın Marmara ayağı olucak olan Failure Nights Marmara etkinliğinde, 4 fuckuppreneur (iş batırmış girişimci) mühendis projelerini; neleri yanlış yaptıklarını; bu yanlışlardan neler öğrendiklerini ve şimdi olsa neleri farklı yapacakları hakkında deneyimlerini paylaşacak.

Etkinliğin konuşmacıları Daron Yöndem (CTO - XOMNI & Microsoft Regional Director & Azure MVP), Umut Gökçen Yılmaz (Managing Director - Nomad Commerce), Recep İlkbahar (Founder - Sanatbulur.com) ve Caner Pınarbaşı (CEO - Az Bi Fikir Bulayım Gelicem AŞ) şeklinde sıralanıyor.

Webtekno'nun da sponsorlarından olduğu etkinliğe tüm takipçilerimiz davetlidir! Etkinliğe ücretsiz olarak bilet almak için burayı, detaylı bilgi için ise burayı ziyaret edebilirsiniz!