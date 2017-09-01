Fairphone 2'nin ilk Yükseltilebilir Modülü Kameralar Olacak!

Fairphone'a desteğini kesen şirket, yeni telefonu için modüler ürünler çıkarmaya başladı.

Kısa süre önce piyasaya sürülen modüler telefon Fairphone 2, adının hakkını verecek ilk donanımı telefon sahiplerine sundu. İlk Fairphone’a artık destek çıkmayacağını belirten şirket, Fairphone 2 için ilk modüler cihaz olan ön ve arka kamerasını duyurdu.

Telefoncuya gerek duymadan hızlıca takarak çalıştırabileceğiniz modüler kamera, orijinalinde 8 megapiksel arka kamera ile 2 megapiksel ön kamerasını 12 ve 5 megapiksele yükseltiyor. Bazı üst düzey telefonlarla kıyaslandığında hala zayıf bir kamerası olmasına rağmen, diğer şirketlerin ilgisini çekmesi açısından son derece yerinde bir hamle gibi duruyor.

Yeni kamera satın aldığınızda bir telefoncuya gidip bunu benim için tak demenize gerek yok. Fairphone 2’nin arka kapağını açabilir ve telefonun üzerindeki kamerada yer alan videoları çıkararak takabilirsiniz. Telefon, kullanıcıların kolaylıkla değişim yapabilmesi için tasarlandı. Bu yüzden gelecek her yeni parça kullanıcılar tarafından çeşitli adımları takip ederek takılabiliyor.

Fairphone 12 MP arka kamera modülünü 45 Euro(185 TL), 5 MP’lik ön kamerayı ise 35 Euro(143 TL) fiyatında satıyor. Eğer iki kamerayı tek bir pakette almak istiyorsanız 70 Euro(285 TL) ödemeniz gerekiyor. Ürün teknoloji açısından güzel olsa da, kullanıcı açısından önünde daha zamanın olduğunu düşünüyorum. Donanım olarak diğer telefonlara nazaran çok yetersiz gözüküyor.