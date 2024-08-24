Hepimizin Türk markası olarak bildiği, “ismi bile Türkçe!” diye düşündüğü Fakir markası nasıl kuruldu?

Aslında Türk markası olmayan, hatta Almanya’nın köklü bir markası olan Fakir, küçük bir işletmeyken dünyanın en kaliteli ev eşyaları satan markası hâline geldi.

Peki Türk markası değilse, ismi neden Türkçe?

Fakir markası, Almanya kökenli bir ev aletleri markası.

1933 yılında Almanya’nın kalbinde, elektrikli ev aletlerinin henüz hayatın ayrılmaz bir parçası hâline gelmediği yıllarda, bir vizyoner H. Wilhelm Kicherer, ev işlerini daha kolay ve etkili hâle getirme amacıyla bir girişimde bulunmuştu. İşte bu girişim, kısa sürede tam ismi Fakir Hausgeräte GmbH olan global bir markanın temel taşlarını da böylece atmıştı.

Kicherer, ev aletlerinin üzerine çalıştığı bu dönemde başlangıç olarak elektrikli süpürgeyi seçmişti. Alanında âdeta bir devrim yaratan elektrikli süpürgeler, zamanın standartlarının çok ötesindeydi. O dönemler ev aletlerinin tek tük piyasaya çıktığını hesaba katarsak Fakir, oldukça vizyoner bir girişim yapmıştı.

Peki ismi neden Fakir?

Aslında oldukça basit bir mantığı var. Almanca “aile” anlamına gelen familie ve kurucusunun soyadı Kicherer’in birleşmesiyle ortaya Fakir ismi çıkmış oldu. İsminden dolayı pek çok insan Türk markası sansa da aslında gerçek bundan ibaret.

Tabii aslında işin Türkiye kısmı da yok değil. 1978’e kadar büyümesini Almanya içinde sürdüren marka, 1985 yılında verdiği büyüme kararı ile Saruhan Holding tarafından Türkiye pazarına giriş yaptı. Global ürünler üretilmeye başlandığı andan itibaren Türkiye pazarında müthiş bir ivme yakaladı.

Başta elektrikli süpürge ile başladığı piyasada her ihtiyaca yönelik üretimler de gerçekleştirdi.

Saruhan Holding yönetim kurulu

Güçlü bir teknik servis ağı, müşteri memnuniyeti sağlayan marka; Türkiye’de inovatif markaların en başında geliyor. 2005’te Saruhan Holding, hisse alımı yapmaya başlayarak 2009’da marka ve Almanya’daki üretim tesisinin tüm hisselerini satın aldı. Böylece Fakir, Saruhan Holding çatısı altına girmiş oldu.

Milyonlarca satış gerçekleştiren marka, bugün hâlâ güvenilirliğini ve kalitesini koruyor.

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