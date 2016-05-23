Yalnızca iki yılda, neredeyse evsiz bir gencin milyon dolarlık bir iş kurduğu bu hikaye film gibi gelebilir fakat gerçek.

Damian Prosalendis, 21 yaşında ve sade 2 yılda milyon dolarlık bir şirketi sıfırdan kuran bir genç. Bilgi birikimi, azim ve dikkatle, bir girişimci olarak koşullar ne olursa olsun olumsuzlukların üstesinden gelebilirsiniz. Damian’ın hikayesi ise kötü durumlarından kurtulmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek isteyenler için sayısız ders içeriyor.

Damian’ın hikayesi, okuduğu zaman başlıyor ve tüm masrafları dahil ayda yalnızca 200 dolar gibi bir miktarla yaşamak durumunda kalıyor. Yaşadığı ilk dairede mobilyaları hatta bir duşu bile bulunmayan Damian, çöpten çıkardığı bir yatağın üzerinde uyuyordu. O zamanlarında ne yapmak istediğinden emin değildi ancak, hayattan daha fazla şey istediğini biliyordu. Mümkün olduğunca okumaya ve girişimcilik gerektiren şeyleri araştırmaya başladı. Zamanla hayatını yoluna koyabilmek için neler yapabileceğini anladı.

Girişimini kurduktan ve büyüdükten sonra okulundan ayrılmaya karar verdi ve bunu kız arkadaşı dışında kimseye söylemedi. Yüksek tempoyla sekiz aylık bir çalışma süresi geçirdi ve ayda 5000 dolarlık kazanca ulaşmayı başardı. Damian o günleri şöyle açıklıyor: “Neyi istediğimi ve neden çalışmam gerektiğini biliyordum. Bu yüzden hırslarımı gerçekleştirmek için çaba sarf etmek ve zaman ayırmak hiç zor olmadı.”

Okuldan ayrılmış olmasına rağmen Prosalendis, büyük bir eğitim savunucusu. Halihazırdaki başarısını, kitap okumak ve çevrimiçi içerik tüketmek yoluyla kazandığı bilgilere borçlu olduğunu söylüyor. Başlangıçta kimya mühendisliği eğitimi alırken, iş hayatı için yaptığı seçim onu kişisel eğitiminden vazgeçirememiş.

Doğru İnsanlarla Tanışın ve Onlara Açılın:

Prozilendis, en çok mücadele ettiği dönemde kız arkadaşının yardım ve desteği olmaksızın, bugün olduğu yerde olmayacağını söylüyor. Emellerini uzun vadede gerçekleştirmesinin en önemli etmeni, sevdiği insanlardan karşılıksız bir destek görmesiymiş.

Prozilendis, gerçekten istekli olmak ve başarmak için gereken çabayı göstermenin önemini vurguluyor. Danışmanlık, finans, moda veya sanatla uğraşmak isteyebilirsiniz ancak ne olursa olsun, çevrenizdeki insanlar başarınız için çok önemlidir.

Aslında her girişimcinin ağzından dökülen benzer şeyleri söylemesine rağmen, erken yaşta yakaladığı başarılar sayesinde Damian büyük bir takdiri hak ediyor. Bunun yanı sıra, yaşadığı kötü şartları bahane edip iyi şeyler için koşturmayan insanlara da önemli bir ders vermiş oluyor.