Falcon 9 Fiyaskosundan Sonra SpaceX'in İlk Uçuşunu Canlı Takip Edin!

SpaceX açısından bu yılın ilk önemli girişimi olacak uçuş, YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Falcon 9 roketi ile geçtiğimiz sene kafayı fena bozan SpaceX, defalarda test kalkışları yapmış, hatta roketini dikey şekilde indirmeyi bile başarmıştı.

Fakat Eylül ayında Falcon 9, Elon Musk'ın dediğine göre "roket tarihinde" hiç meydana gelmemiş bir neden sebebi ile patlamıştı. Bu olayın ardından Falcon 9 roketini yeniden göklere göndermek adına çalışmalara başlayan SpaceX, bu çalışmanın ilk meyvesini uçurmaya hazırlanıyor.

Kaliforniya'daki Vanderbeng Hava Üssü'nden alçak yörüngeye fırlatılacak Falcon 9'un fırlatılış videosu, SpaceX'in YouTube hesabından da canlı yayınlanacak. TSİ 20:54'te başlayacak fırlatılışı aşağıdan izleyebilirsiniz.