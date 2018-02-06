Mars Yörüngesine TaşınanTesla Roadster Kameralarla Donatıldı

Aracın destansı görüntüler yakalayacağını söyleyen Musk, her şey yolunda giderse aracın seyahati boyunca oldukça önemli bilgiler sağlayacağını belirtiyor.

Elon Musk ve SpaceX, dev beton ve çelik blokların yüklendiği Falcon Heavy roketinin ağır nesneleri klasik yöntemle uzaya taşıma kapasitesini test etti.

Fakat plana göre Falcon Heavy, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkış yapacağı sırada Musk'ın geceyarısı kirazı rengindeki Tesla Roadster aracını taşıyacak.

Biraz aptalca görünse de işlevsel özelliğe sahip SpaceX uzay giysisi giymiş bir 'Starman' kullanacak gibi görünüyor, beton ve çelik bloklardan çok daha güzel bir yük olacak olan aracı.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse araç ve sürücüsü nihai aşamada güneşin çevresindeki bir Mars yörüngesine bırakılacaklar. Burada bir kaç yüz milyon, hatta belki de bir milyar yıl kalacak olan araç ve sürücü, David Bowie'nin 'Space Oddity (Uzay Tuhaflığı)' şarkısı eşliğinde uzayda uçuşa devam edecekler.

Araçta üç kamera bulunacağı için, uzaydaki seyahati esnasında edineceği eşsiz görüntüleri Dünya'ya gönderme imkanı da olacak.

Musk Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında "Roketin üst bölümünde bir kaç sensör bulunacak. Böylece çok sayıda veri toplayabileceğiz. Fakat Roadster'a monte edilen üç adet kamera, çok daha eğlenceli şeyler edinmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Eğer her şey yolunda giderse, tam manasıyla destansı görüntüler sağlayacaklar" demişti.

Zorlu yolculuk

Fakat tabii aracın bu görüntüleri sağlaması için öncelikle uzun bir yolculuk yapması gerekiyor.

Musk uçuşun başarıyla gerçekleşeceğini ve SpaceX'in kapasitesiyle ilgili bir çok şeyi ortaya koyacağını düşünüyor ama aynı zamanda söz konusu uçuşla ilgili test edilmemiş bir çok bölümün de bulunduğunu belirtiyor.

SpaceX yayınladığı bir animasyonda, Falcon Heavy kalkışa geçtikten sonra neler olacağına dair ayrıntılara yer vermişti.

Üç adet dokuz motorlu hızlandırıcı kullanacak olan roket, böylece Dünya'nın çekim alanından çıkarak uzaya gidecek. Firmanın artık göndermede ustalaştığı Falcon 9, bu hızlandırıcılardan sadece birini kullanıyor (ki bu roket tekrar kullanılabilir cinsten).

İlk aşamada yanlarda bulunan iki hızlandırıcı motor bırakılacak, ve Florida'da iniş yapacağı bölgeye doğru yönlendirilecek. Böylece bu motorlar yenilenerek, tekrar kullanılabilecekler. Merkezde yer alan hızlandırıcı motor ise roketin yük taşıyan bölümünü bir miktar daha öteye taşıyarak yük taşınan kapsüle itme kuvveti kazandıracak ve sonra da Atlantik'te bulunan dron araç sahasına geri dönecek.

Falcon Heavy'nin en üst bölümü ise yaklaşık 6 saat boyunca Van Allen kuşağının aşırı radyasyonu içerisinden geçerek seyahatine devam edecek. Bu aşama geçildikten sonra yeniden ateşlenecek olan roketin Dünya'ya veri göndermesi bekleniyor. Ve tabii araçtaki kameralar da Musk'ın sözünü ettiği 'destansı' görüntüleri gönderecek.

Aracın yaklaşık 322 milyon kilometrelik seyahatinin ortalama 6 ay sürmesi bekleniyor. Daha sonra Mars'ın yörüngesine girecek olan aracın yolculuğu esnasında eşsiz görüntüler sağlaması bekleniyor.