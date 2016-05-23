Falcon Heavy Test Uçuşu Başarıyla Gerçekleşti

Space X'in Türkiye saatiyle 23:30 sularında gerçekleştirdiği, Falcon Heavy roketinin yüklü test uçuşu başarıyla gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri yerel saatiyle öğlen 15:45'de, Türkiye saatiyle 23:45 de gerçekleşen Falcon Heavy roketinin yük ile birlikte gerçekleştirdiği ilk yörünge uçuşu başarıyla gerçekleşti. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nde gerçekleşen kalkış, adeta uzay teknolojilerinde birçok ilkin bir arada gerçekleştiği bir an oldu.

Önce başarılı bir şekilde Dünya'nın atmosferinden çıkan araç, iki yan iticisinden (ki bunlar da Falcon 9 roketleri) başarıyla ayrıldı. Daha sonra ana iticisinden de ayrıldıktan sonra başarılı bir şekilde yük bölmesini Dünya'nın etrafında oval bir yörüngeyle bırakmayı başaran Space X ekibi, Elon Musk'ın çılgın fikrini de gerçekleştirmiş oldu.

Şu anda Musk'ın kiraz rengi Tesla Roadster'ı Mars'ın yörüngesiyle buluşmak üzere (tabii ki bir yandan arka planda David Bowie'nin Space Oddity şarkısı çalarken) yola çıktı.

İki yan iticiyi daha sonra başarılı bir şekilde Falcon 9 roketlerinin kalkış yerine indirmeyi başaran ekip, ana iticiyi de denizin ortasında bulunan iniş alanına indirmeyi başardı.

Ancak ana iticinin inişi sırasında hem ana iticinin üzerinde bulunan kameranın hem de iniş alanındaki kameraların yüksek sıcaklıktan dolayı bozulması, ana iticilerin inişinin gözlemlenememesine sebep oldu. Ancak Space X yetkililerine göre ana itici de başarılı bir iniş yaptı.

Ne diyelim, bu yayını izleyen hem bizler hem de sizler tarihe tanıklık etmiş olduk. Bugün ilk defa bir otomobil (hatta elektrikli otomobil) yörüngeye yerleştirilirken, bir yandan da bir yörünge uçuşunda ilk defa aynı anda 2 yan itici ve bir ana itici aynı anda başarılı bir şekilde geri getirilmiş oldu. Ayrıca bu demek oluyor ki, Mars'a gitmeye hesaplanandan çok daha yakınız.

Sonuçta Elon Musk da bazen haksız olabiliyormuş (Test uçuşunun başarısız olabileceğini söylüyordu kendisi). Bu arada biz de hazır tarihe tanıklık etmişken, başarılı kalkışın şerefine sizi David Bowie'nin "Space Oddity"si ile baş başa bırakıyoruz.

Güncelleme: Yörüngedeki Tesla Roadster ve astronot maket "Starman"i aşağıdan canlı izleyebilirsiniz.