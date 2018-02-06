Falcon Heavy Test Uçuşu Hava Şartlarından Dolayı Ertelendi

Space X'in bugün gerçekleştireceği Falcon Heavy test uçuşu, kalkış alanındaki sert rüzgarlar nedeniyle 2 saat 15 dakika ertelendi.

Space X'e ait Falcon Heavy kalkışı ile ilgili ilk şanssızlıklar yaşanmaya başlandı bile. Ancak bu sefer ki şanssızlıklar, roketin patlaması veya roketlerin geri indirilememesi gibi hesaplanan şanssızlıklar değil. Bugün ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Üssü üzerinden gerçekleştirilecek kalkış bir türlü başlatılamıyor.

Kalkışın başlatılamamasının sebebini hava şartları yüzünden olduğunu belirten Space X yetkilileri, Kennedy Uzay Üssü'nün bulunduğu bölgede yaklaşık 1 saattir devam eden ve daha devam edeceği düşünülen şiddetli rüzgarlar olduğunu Twitter üzerinden güncelleme geçerek belirtti. Hava şartlarından ötürü tam olarak 2 saat 15 dakika geciken kalkış, Türkiye saatine göre 23.15'de gerçekleşecek.

Kalkış saati için hava şartları gözlenmeye devam ededursun, bir yandan da bugün Elon Musk Falcon Heavy'nin kalkış rotası ve uçuş sırasında neler olacağı ile ilgili geniş bir informatik görsel paylaştı.

Resmin üzerine tıklayarak veya indirerek daha detaylı bir biçimde bakabileceğiniz görselde, eğer genel itibariyle test uçuşu başarılı geçerse sürecin nasıl işleyeceğini gösteriyor. Biz de merakla bekliyoruz. Eğer kalkış gerçekleşebilirse detaylarla ilgili tekrar bilgi güncellemesi yapacağız. Bizi takipte kalın ;)