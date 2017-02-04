Federal müfettişlik tarafından açıklanan bir iddiaya göre SpaceX’in Falcon 9’un motorunda kronik bazı problemler var ve bu roket uzaya insan taşımak için uygun değil.

Günümüzde yaşayan ve şirketlerinin ürettiği teknolojiyle ve inovasyonla dünyayı değiştiren adamlardan biri olarak tanıdığımız Elon Musk geçtiğimiz yıl boyunca Mars’ta kolonileşme planlarına dikkat çekmişti.

Muhtemelen Elon Musk’ın Mars’ta kolonileşme planının en önemli parçalarından bir tanesi ise Falcon 9 roketiyle uzaya insan göndermekti ancak ABD sayıştayındaki federaller Falcon 9 roketinin insan taşıyacak kadar güvenli olmadığını söyledi.

Yapılan açıklamada Falcon 9 roketlerinde bulunan Merlin motorlarında bazı kronik hataların olduğu ve motordaki itki sisteminde önemli noktalarda çatlaklar oluştuğunu belirtti. Bu nedenle de roketin insan taşımak için güvenli olmadığını savundu.

Şimdi ise gözler şu aralar Trump’ın danışmanlığı görevini sürdüren ve tünel kazma işine yoğunlaşmış Elon Musk’a çevrildi. Musk’ın yakın zamanda konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.