Fallout 4'ün devasa evreninde sayısız gizli mesaj yer alıyor. Bugün sizlere, bunlar arasında en ilgi çekici olanları seçtik.

Dünyanın en ünlü oyun serileri arasında yer alan Fallout serisini ne kadar iyi tanıyorsunuz? RPG türünün en iyi örneklerinden olan Fallout serisinin son oyunu Fallout 4, günümüzde hala sık sık oynanan oyunlar arasında yer alıyor. 2 yıldan uzun bir süre önce satışa sunulan Fallout 4, bu süreçte aldığı DLC paketleri ile adından sıkça söz ettirmesini bildi.

Peki bu oyunu oynadıysanız, içerisinde “gizli mesaj vermişler” dediğiniz bir şeyler yakaladınız mı? Bugün sizlere Fallout 4’de muhtemelen bilmediğiniz 5 gizli mesaj paylaşacağım. Bakalım siz kaç tanesini biliyorsunuz.

Güvenlik Önlemi

Eski bir kentsel efsaneye göre, atom bombasının sağladığı bir mantar bulutu görürseniz, kolunuzu uzatmalı ve baş parmağınızı yukarı kaldırarak patlamanın baş parmağınızdan büyük olup olmadığına bakmalısınız. Patlama baş parmağınızdan büyükse radyasyonun içerisinde kalacak, büyük değilse kalmayacaksınızdır. Fallout 4’ün de nükleer savaş sonrası bir dünyada geçtiği düşünülürse, Pipboy’un parmağını uzatıp bir gözünü kapatmasının bu şehir efsanesinden geldiği düşünülüyor. Gerçekte böyle bir şeyle karşılaştığınızda kesinlikle bunu yapmayın, hızlıca kendinize kapalı hatta mümkünse toprağın altında bir yer bulun.

Jack ve Rose

Son gelen Far Harbor DLC paketinde, Fallout 4’ün kuzeyinde yer alan Nucleus gölünde önemli bir detay var. Burada bir kapının üzerinde yatan ve hemen onun yanında kapıya tutunan iki iskelet var. Bu iskeletler James Cameron’un ölümsüz eseri Titanic’e bir gönderme olarak eklenmiş. Ayrıca kapı bilinçli olarak büyük yapılmış, yani Jack’in durduk yere öldüğü burada da kanıtlanıyor.

Bonfire

Nuka World’un kuzeydoğu tarafında, yıkılmış bir kasabada Bradberton adlı bir ev bulacaksınız. Buraya girip sağa döndüğünüzde popüler seri Dark Souls’tan alışık olduğumuz Bonfire isimli kamp ateşini bulacaksınız. Burada, tıpkı Dark Souls’da olduğu gibi sağlığınızı doldurabilirsiniz.

Nakatomi’den Bir Mektup

Mahkra Fishpacking binasının hemen kuzeyinde, içinde mesaj olan altı gizli şişe bulunuyor. Bu şişelerden birisinin içerisinde Bruce Willis’in oynadığı efsane film Die Hard(Zor Ölüm) filmine ithafen bir mektup bulunuyor.

Nükleer Buzdolabı

University Point’in hemen güneyinde, bazı düşmanların arasında bir buzdolabı bulacaksınız. Buzdolabına yaklaşırken arkadan bir ses, 200 yıl önce bombalar patladığından beri buzdolabının orada olduğunu söyleyecek. Bu gönderme, Indiana Jones: Kafatası Krallığı filmi için yapılmış.

Fallout 4, ciddi anlamda büyük bir oyun. Bethesda’nın her oyununda yaptığı büyüklük algısı bu oyunda da aynı şekilde gösteriliyor. 111.000’den fazla konuşma diyaloğunun yer aldığı açıklanan oyunun haliyle böyle göndermelere ev sahipliği yapması, son derece normal.