Bethesda'nın sevilen RPG oyunlarından Fallout 4, hafta sonu boyunca Steam ve Xbox One kullanıcılarına ücretsiz.

Bethesda’nın başarılı oyunlarından Fallout 4, test etmek isteyenler için bu hafta sonu ücretsiz olacak. PC ve Xbox One kullanıcıları için ücretsiz olacak oyun, 25-28 Mayıs tarihleri arasında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Oyunun standart sürümüne ve tüm modlara sahip olabileceğiniz hafta sonunda, oyunu test edebilir ve beğenmeniz durumunda %67’lik devasa indirimle satın alabilirsiniz.

PlayStation 4 kullanıcıları ücretsiz oyundan yararlanamayacaklar, ancak %67’lik indirim PlayStation 4 kullanıcılarını da kapsıyor. Fallout 4’ün dışında Season Pass paketinin de %67’lik indirime gireceğini hatırlatalım.

İlk olarak 10 Kasım 2015’te piyasaya çıkan Fallout 4, birçok eleştiri almasına rağmen genel bir oyuncu kitlesi tarafından beğenilmişti. Xbox One kullanıcılarının oyunu ücretsiz oynayabilmesi için Xbox Live Gold üyeliğine sahip olması gerektiğini hatırlatan Bethesda, Steam oyuncularının oyunu rahatlıkla oynayabileceğini belirtti.

Toplamda 20 milyon satışı geçtiği düşünülen Fallout 4, Fallout 3 kadar tutmasa da satış rakamı ile ne kadar başarılı olduğunu gösterdi.