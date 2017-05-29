Fallout 4'ü Adeta Sağlam Bir Korku Oyununa Dönüştüren Mod!

Fallout 4, bir korku oyunu olsaydı nasıl olurdu diye merak ediyorsanız, bu mod sorunuzu cevaplayabilir.

2015'in sonuna doğru piyasaya çıkan Fallout 4, her ne kadar 2015 yılının oyunu olsa da 2016 yılında en fazla konuşulan ve en dikkat çeken oyunlardan biri olmuştu. Üstelik oyun, oyuncular nezdinde de bekleneni vermeyi başarmıştı.

Tıpkı GTA'da olduğu gibi mod kullanımına karşı oldukça elverişli olan Fallout 4 için hala yeni modlar yapılmakta. Ve bunlardan biri olan Pilgrim isimli yeni mod, Bethesda'nın popüler oyununu bambaşka birşeye, Silent Hill serisinden çıkma efsane bir korku oyununa dönüştürüyor.

Modun oyuna kattığı yeni bir içerik mevcut değil. Fakat gerek oyunun havası, çevre faktörleri, gerekse müzikler ve aydınlatma sistemleri öyle bir değişime uğruyor ki, ister istemez oynayan kişi de sürekli bir gerilim içinde oluyor.

Fallout 4'e tamamen farklı bir hava katan modu buradan indirebilirsiniz.