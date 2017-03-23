Fallout 4, bu yaz VR platformuna geliyor ve o koca evren artık sanal gerçeklik dünyasına taşınıyor!

Fallout serisine F4 ile sağlam bir devam oyunu getiren Bethesda, E3 fuarına sağlam hazırlanıyor. Son dönemlerin en popüler oyunu olan Fallout 4’ü en popüler platformu haline gelmeye devam eden VR, yani sanal gerçeklik ile birleştirecek.

2017’nin E3’ünde duyurusu yapılması beklenen Fallout 4 VR’ın çıkış tarihinin de yıl sonu olması bekleniyor.

Resident Evil 7 ile şu anda en iyi sanal gerçeklik oyunu piyasadayken Bethesda’dan gelen iddialar Fallout 4’ün harika bir şekilde geleceğini işaret ediyor. Özellikle o koca evreni bir de sanal gerçeklikte oynamak gerçekten muhteşem olacaktır.

Bakalım F4VR duyurulana kadar ne gibi gelişmeler olacak, oyun ile ilgili ne gibi detaylar göreceğiz, merakla bekliyoruz.