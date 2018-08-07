Bethesda'nın göz bebeği Fallout 76'nın çıkışına az bir süre kala, Bethesda tarafından bir süredir beklenen gelişme doğrulandı.

Steam her ne kadar dünyanın en büyük oyun platformu olsa da EA Games, Ubisoft ve Blizzard gibi 'baba' firmalar Valve'a kazan kaldırmış durumda. Origins, UPlay, Blizzard Launcher gibi hem oyun hem satış platformlarında firmalar, kendi oyunlarına ait bir sistem kurmuş durumdalar.

Steam'e pastadan pay kaptırmak istemeyen bu firmalara artık Bethesda da eklendi. 2016 yılında Bethesda Launcher'ı sevenlerinin beğenisine sunan firma, belli ki bunu bir satış platformu olarak da görüyor. Fallout 76'nın satış sayfasında herhangi bir Steam logosu bulunmamasından işkillenen PCGamer, kendilerine konuyla ilgili bir mail atmış ve şu cevabı almış:

"Fallout 76 ve Fallout B.E.T.A, sadece Bethesda.net üzerinden oynanabilir olacak; Steam üzerinden değil."

Her ne kadar Bethesda yabana atılır bir firma olmasa da henüz olgunlaşma aşamasındaki uygulamaları üzerinden, oyunu daha fazla tanıtma ve reklamını yapma fırsatını verecek olan Steam'den vazgeçmeleri hayli ilginç. Bakalım firma konuyla ilgili geri adım atacak mı. Fallout 76, 14 Kasım’da bizlerle olacak.