Fallout Fanları, Fallout 3’ü Yeniden Geliştiriyorlar!

Fallout’un hayran topluluğu Fallout 4 oyununun motorunu kullanarak Fallout 3’ü yeniden tasarlıyor.

Fallout hayranları tarafından geliştirilen Fallout 4: The Capital Wasteland projesi büyük bir hızla devam ediyor. Modun son yayınlanan güncellemeyle yaklaşık %40’ının tamamlandığı açıklandı.

Capital Wasteland, bilmeyenleriniz için Fallout 4 moturunu kullanarak Fallout 3’ü yeniden yazmaya çalışan bir fan projesi. Şu ana kadar bu konuda başarılı olan ekip, Fallout 3’ü oynamayanlar veya yeniden oynamak isteyenler için, son derece umut vaat edici içerikler sunuyorlar. Yeni nesil oyun standartlarında Fallout 3’ü oynamamızı sağlayacak projenin son güncellemesi, modun %40’ını tamamladı.

Ekip, The Capital Wasteland’ın tam çıkışı hakkında henüz bir açıklama yapamıyor. Bütün güçlerini bu mod üzerine aktaran ekip, birkaç ayda bir yayınladıkları güncellemelerle oyuncuları memnun etmeye çalışıyorlar. Bethesda tarafından geliştirilen Fallout serisi, nükleer savaş dolayısıyla kıyameti görmüş bir dünyada geçiyor. Sağlam hikayesi ve devasa evreni ile RPG’nin The Witcher ile birlikte en önemli kulesi konumunda yer alıyor.

Peki, daha önce Fallout 3 veya 4 oynadınız mı? Oynadıysanız, bu oyun hakkındaki deneyimlerinizi bizlere nasıl aktarır mısınız? Yorumlarınızı bekliyorum.