Fallout: New California, Birçok Yeni İçerikle Geliyor

Bir savaş modu olan Fallout: New California, yeni bir karakter, yeni bir hikaye ve 14.000'den fazla diyalog içeriyor. Önceki modlarına nazaran daha az diyalog içermesine rağmen oyun geliştiricileri, oyunun çok daha kusursuz olacağını söylüyor.

Hepinizin bildiği üzere, Fallout: New California, Fallout için oluşturulmuş bağımsız bir savaş modu olma özelliği taşıyor. Dokuz yıllık bir geliştirme sürecinden sonra proje, beta safhasına girdi.

Proje lideri Brandan Lee bu ModDB güncellemesi için: "Uzun yıllar sonra, BETA 200'ün büyük kesintileri problemleri olmadan da oynayabileceksiniz." dedi. "Hala kusurlarımız ve hatalarımız var ancak gelecek günlerde piyasaya sürülmüş herhangi bir oyun kusursuzluğuna giderek yaklaşıyoruz." diyerek de oyunculara kusurlarını giderek yok edeceklerine dair de sözler söyledi.

Fallout: New California, 14.000 yeni diyalog ile birlikte geliyor. Serinin önceki oyunlarında diyaloglar, New Vegas'ta 65.000 gibi bir rekor sayıya ve Fallout 3'te de 40.000 diyaloğa sahipti. Oyunda 60 farklı karaktere, 45 farklı ses aktörü tarafından hayat verilmiş.

Ayrıca oyunun 12 farklı sona sahip olduğunu da eklemeliyiz. Oyun yapımcıları oyununun, her farklı kararla birlikte çok farklı yerlere gidebileceğini söylüyor. Lee, New California'nın artık baştan sona oynanabilir olduğunu söylüyor. Ayrıca Mojave'nin alanını genişletirmek için New California'daki görevlere sadık kalınarak birkaç yeni alanın olacağını da sözlerine ekledi. Oyuncular tarafından serinin en çok beğenilen oyunlarından olan New Vegas'tan sonra, bu oyun da Fallout hayranları tarafından iple çekiliyor. Peki, sizin favori Fallout oyununuz hangisi?