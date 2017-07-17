Fallout'u 2 Saatten Kısa Sürede Bitirerek Rekor Kıran Oyuncu

Tomatoanus isimli oyuncu, Fallout oyununu 1 saat 37 dakikada bitirerek dünya rekoru kırdı.

Gün geçtikçe artan speedrun akımı çığırından çıkmış durumda. Tomatoanus nickli oyuncu, Fallout'u iki saatin altında bitirerek speedrun skor tabelasında zirveyi kaptı.

Peki nedir bu speedrun? Oyuncuların, herhangi bir oyunun her türlü hatasını, kestirmesini kullanarak oyunu en hızlı şekilde bitirip bunu videoya kaydettiği bir yarışmadır. Speedrun öyle büyük kitlelere ve öyle şaşırtıcı rekorlara sahip ki, kendine ait bir liderlik tablosu dahi var.

Tomatoanus isimli oyuncu ise muhteşem bir performans göstererek çoğu oyuncunun aylarca uğraştığı, keyifle ya da sinirle oynadığı Fallout'u 1 saat 37 dakikada bitirerek yeni bir dünya rekoru kırdı. Elbette bir oyunu daha hızlı bitirmeye çalışarak ne kadar keyfini çıkarabilirsiniz, bu sizlerin takdiri.

Tomatoanus'un dünya rekoru kırdığı performansını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.