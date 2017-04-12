Yeni gelecek Fantastic Beasts filmi, genç Dumbledore'unu buldu.

Geçtiğimiz yılın en dikkat çeken filmlerinden olan ve gişede ciddi başarı sağlayan Harry Potter evreninin yeni serisi Fantastic Beasts, ilk filmdeki başarının da güçünü alarak ikinci filmi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Serinin ikinci filminde, Harry Potter serilerinde çok yakından tanıdığımız, oldukça önemli bir karakter de yer alacak; Albus Dumbledore.

Genç hali ile karşımıza çıkacak olan Dumbledore, serinin ikinci filminde muhtemelen kilit karakterlerden de biri olacak. İlk filmde 'Newt Scamander' karakteri ile başrolde olan Eddie Redmayne ve filmde kısa bir süre de yer alsa, aslında serinin baş kötüsü olan Grindelwald rolüyle karşımıza çıkan Johnny Depp, ikinci filmde de rollerine kaldıkları yerden devam edecekler. Onlara 'Genç Dumbledore' olarak katılacak isim ise başarılı İngiliz aktör Jude Law.

Filmin yönetmeni David Yates tarafından da resmi olarak genç Dumbledore'u oynayacağı açıklanan Jude Law, Sherlock Holmes, A.I. Artificial Intelligence, The Talented Mr. Ripley ve Hugo gibi ses getiren filmlerde de rol almıştı.

Fantastic Beasts 2, önümüzdeki yıl vizyonda olacak.