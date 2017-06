Bethesda’nın E3 2017’de Yayımladığı Tüm Fragmanlar!

Son yılların gözde oyun stüdyolarından Bethesda, hem yeni oyunları hem de eski oyun serilerine devam eden yapımlarıyla E3 2017'de adeta şov yaptı

Stüdyo, kült oyun serilerinin VR veriyonlarının yanı sıra birçok ana akım yapımın da devam oyunlarını E3 2017 kapsamında tanıttı. Her bir yapımı için fragman yayınlayan Bethesda, oyun severlerin beklentilerini boşa çıkarmadı.

The Evil Within 2, Doom VFR, Fallot 4 VR gibi yapımların yanı sıra stüdyonun bu seneki yıldızı, efsane seri Wolfenstein’ın devam halkası The New Colossus gibi görünüyor. Ayrıca birkaç yapımın oynanış görüntüleri de ortaya çıktı.

Tüm yapımların fragmanlarını ve oyun içi videolarını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

DOOM VFR:

FALLOUT 4 VR:

THE ELDER SCROLLS ONLINE:

CREATION CLUB:

THE ELDER SCROLLS: LEGENDS / HEROES OF SKYRIM:

THE ELDER SCROLLS 5: SKYRIM (Nindendo Switch):

DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER:

QUAKE CHAMPIONS:

THE EVIL WITHIN 2:

WOLFENSTEIN 2: THE NEW COLOSSUS: