Far Cry 2, Teknik Olarak Far Cry 5’ten Daha mı Başarılı?

Bugünlerde oyun tutkunlarının gözdesi olan FarCry 5, grafik gelişimi anlamında son 10 yıl içerisinde oldukça başarılı bir kademe kat etti . Görece olarak oyun görüntü kalitesi anlamında hatrı sayılır bir ilerleme de gösterse 10 yıl önce piyasayı kasıp kavuran FarCry 2’nin hala üstün olduğu bir nokta var; fiziksel detaylar.

Birçok oyun müdavimi tarafından Far Cry 2, serinin 5. oyununa nazaran daha detaylı ve derin bir oyun olarak görülüyor. Aralarında 10 yıl bulunan bu iki oyun da aynı fizik motoru olan Dunia Engine’nin farklı sürümleri üzerine oluşturulmalarına karşın, konu fiziki etki ve detaylara geldiğinde Far Cry 2 şaşkınlık verici bir şekilde hala önde. İncelemek isterseniz iki oyunun karşılaştırmasını aşağıdaki video sekmesine tıklayarak izleyebilirsiniz.

Tabii bu bir tür suçlama olamaz, zira gelişen ve değişen oyun piyasası oynanış ve içerikten çok grafik kalitesine obsesif bir şekilde takılmış durumda. Maalesef ki günümüzde genel oyuncu kitlesi tarafından ‘iyi grafik = iyi oyun’ bakış açısı bir hayli yaygın konumda. Bunun sonucu olarak da şirketler eskimiş oyun alışkanlıkları yerine bu yeni trende daha çok pay vermeye başladı. Yani burada suçlanacak bir kitle varsa o da oyuncu kitlesi diyebiliriz.

Yalnız şunu da hatırlatmakta fayda var; Far Cry 5 gerçekten son derece başarılı bir oyun, biz size sadece eleştirilere odak olabilecek tek zayıf noktasını sunmayı seçtik.

Yeni Far Cry 5 hakkında siz ne düşünüyorsunuz sizce bu tür eleştirileri hak ediyor mu?