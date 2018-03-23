Far Cry 5'i 10 Dakikada Bitirmek Mümkün

Geçtiğimiz günlerde yüklenen bir oynanış videosunda bize Far Cry 5'i nasıl 10 dakika içerisinde bitirebileceğimiz konusunda sahneler gösterildi. 'Spoiler' dolu bu videoyu sizler için yayınlıyoruz.

Bir önceki Far Cry’da hatırlayacağınız üzere oyunun başında diktatör Pagan Min sizi sarayına götürüyor, olduğunuz yerde kalmanızı söyleyerek yanınızdan ayrılıyordu. Bu noktada oyun içerisinde bizden beklenen şey kaçmamız üzerineydi. Fakat uslu durarak asilik yapan birkaç oyuncu sayesinde (evet, gerçekten ilginç bir tanım) oyunu 15 dakika içerisinde bitirebiliyordunuz. Yani saraydan ayrılmadan hiçbir şey yapmayarak oyunu bu denli kısa bir sürede bitirebiliyorduk.

Bu kez yöntem biraz daha farklı olsa da Far Cry kendini geliştirmiş ve serinin 5. oyununda size 10. dakikada oyunu bitirme şansı sağlamış.Tabii bunu kullanmak ne kadar faydalı tartışılır olsa da sizler için yayınlamak isteriz. Erken uyarı: bolbol 'Spoiler' ile karşılaşacaksınız bu yüzden kararınızdan emin olmanız gerekiyor.

Oyunu nasıl 10 dakikada bitiririm gibi gayeleriniz var ise bu spoiler dolu youtube videosunu rehber olarak alabilirsiniz. İyi oyunlar, 'GG Easy'.