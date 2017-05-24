Far Cry 5'in Karakterleriyle Tanışın!

Far Cry 5'in kapak resmi ve bazı karakterleri tanıtıldı.

Ubisoft bir açık dünya aksiyon oyunu olan Far Cry 5'in kapak görselini yayınladı. Bu görsel sayesinde oyunda karşılaşabileceğimiz bazı karakterleri de görmüş oluyoruz. Sizin de fark edebileceğiniz gibi kapak görseli Leonardo da Vinci'nin "Son Yemek" adlı tablosuna oldukça benziyor. "Son Yemek", İsa'nın, Havarileri ile çarmıha gerilmesinden önceki son yemeklerini tasvir eden bir tablodur.

Far Cry 5 için seçilen bu Da Vinci'nin tablosunu andıran kapak görseli, Far Cry 5'in hikayesi ile ilgili birçok spekülasyon başlatacak. Bu spekülasyonlar özellikle Judas ve ihanet unsurlarıyla ilgili olabilir.

Ubisoft, 22 Mayısta yaptığı açıklamada, Far Cry 5'in Hope County, Montana da geçeceğini belirtti. Bu bölge zaten oyunun bazı fragmanlarından da anlaşılmaktaydı. Bütün görseller Hope County'nin farklı bir alanını göstermekteydi.

Ubisoft daha önce de Far Cry 5'in 31 Mart 2018'den önce çıkacağını doğruladı. Çıkış tarihiyle ilgili şimdilik net bir bilgi olmasa da Ubisoft, 26 Mayıs'ta kendi YouTube kanalında oyunla ilgili bazı paylaşımlar yapacak.

Yeni Assassins Creed ve The Crew 2 oyunlarının da 31 Mart 2018'de çıkması planlanıyor. Ubisoft, bu iki oyundan daha önceki açıklamalarında çok kısa bir şekilde bahsetti. Bu yüzden şimdilik bu iki oyun ile ilgili detaylı bir bilgiye sahip değiliz.