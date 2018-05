Far Cry 5: Hours of Darkness'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Ubisoft'un çıkışından bu yana büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılanan oyunu Far Cry 5'in ilk genişleme paketine dair bir video ve çıkış tarihi paylaşıldı.

Ubisoft'un Far Cry serisi, bazı kesimlerce artık büyük bir değişime gitmesi gerektiği yönünde eleştiriler alıyor. Buna karşın Ubisoft, son oyunuyla da oyunun temel mekaniklerinde hiçbir oynamaya gitmeyerek oyunun iskeletini korumaya devam etti.

Satış rakamlarında büyük bir başarı elde eden Far Cry 5'in ilk genişleme paketi olan Far Cry 5: Hours of Darkness, 5 Haziran tarihinde oyuncularla buluşacak. Tıpkı ana oyunda olduğu gibi bu genişleme paketini de isterseniz tek başınıza, isterseniz bir arkadaşınızla Co-Op olarak oynayabileceksiniz.

Bu ek paketi satın alsanız da, almasınız da eğer ki orijinal oyuna sahipseniz, Far Cry: Arcade moduna Vietnam temalı gelecek içeriklere ücretsiz sahip olabileceksiniz. Far Cry 5'te sene sonuna doğru planlanan ve önce Mars'a gideceğimiz, sonra da zombilerle kapışacağımız iki yeni içerik daha mevcut olacak.