Far Cry 5'in 'Season Pass' İçeriği Duyuruldu

Ubisoft, çıkışına 2 aydan az bir süre kalan ve büyük bir merakla beklenen Far Cry 5 için 'season pass' içeriklerini duyurdu.

Ubisoft'un Avni Yerli ve Faruk Yerli'nin geliştirdiği ilk oyundan sonra firmadan kopması sonucu adeta baştan var etmeye çalıştığı ve ikinci oyundaki bocalama sonrası kendine özgü devasa bir hayran kitlesi edinen Far Cry serisinin beşinci halkası yakında bizlerle buluşacak. Özellikle dördüncü oyun ve sonrasında gelen Far Cry: Primal'in ardından serinin tekrara düştüğü yorumlarına kulağını kapatmışa benzeyen Ubisoft, benzer mekaniklerle yeni bir oyun tasarladı.

Geçtiğimiz Far Cry oyunlarında olduğu gibi, Ubisoft oyunu çıkardığı haline terk etmemeye kararlı. Nitekim daha oyun çıkmadan, season pass içerikleri duyuruldu. Eğer ki oyunun yanında bu sezonluk paketi de satın almak isterseniz, 3 farklı ana DLC'ye de sahip olacaksınız. Bu DLC'lerin ilki zombileri, ikincisi Vietnam savaşını, üçüncüsü ise bir Mars görevini konu alacak.

Anlaşılan Ubisoft, diğer Far Cry oyunlarındakine benzer bir strateji güderek, tek düze olmayan ve satın alındığına değecek DLC'ler geliştirmiş. Bunun yanında sezonluk paketi alanlara, Far Cry 3'te hediye edilecek. 27 Mart 2018'de PC, Xbox One ve PS4 kullanıcıları için satışa çıkacak olan Far Cry 5 büyük bir merakla bekleniyor.