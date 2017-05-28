Far Cry 5'in Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu!

Far Cry 5'in üç farklı paket seçeneği ile fiyatı belli oldu.

Oyun sektörünün en başarılı ve popüler oyun serilerinden olan Far Cry, serinin beşinci oyunu ile geri dönmeye hazırlanıyor. Birkaç gün önce oyunun duyurusunu gerçekleştirerek kısa tanıtım videolarını paylaşan Ubisoft, daha sonrasında ise önce karakter tanıtım videoları daha sonrasında da oyunun tanıtım videosu ile karşımıza çıkmıştı.

Söz konusu videolardan yola çıkarak Far Cry 5'in, seriye nazaran çok daha farklı bir şekilde karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Üstelik videolar dikkate alındığında da oyunun özellikle görüntü kalitesi bağlamında oldukça dikkat çekici olduğunu belirtmekte de fayda var. Tabi böylesine popüler bir serinin, böylesine dikkat çeken bir oyununun, oyunculara çok da ucuza ulaşmayacağını az çok tahmin ediyorsunuzdur. Nitekim öyle de olacak.

Açıklanan bilgilere göre PC, PS4 ve Xbox One platformlarına sunulacak Far Cry 5, Standart, Deluxe ve Gold Edition olarak da üç farklı paket seçeneği ile karşımıza çıkacak. Oyunun farklı platformlar ve farklı paket seçenekleri için ücretleri ise şu şekilde:

PlayStation 4

Standard Edition: 269 TL

Deluxe Edition: 299 TL (PlayStation Plus üyelerine 269 TL)

Gold Edition: 329 TL

Xbox One

Standard Edition: 269 TL

Deluxe Edition: 299 TL (İndirimli fiyatı 269 TL)

Gold Edition: 329 TL

PC

Standard Edition: 240 TL

Deluxe Edition: 280 TL

Gold Edition: 360 TL

Far Cry 5, 27 Şubat 2018'de çıkacak. Yani şu an sadece ön sipariş durumu söz konusu.