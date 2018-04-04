Far Cry 5 Nasıl Bitiyor? (Spoiler Yuvası!)

Aslında tabii ki tek bir sondan bahsetmek mümkün değil, yapılan tercihlere göre üç farklı son oluşuyor ancak eğer henüz oyunu bitirmediyseniz, yazının bolca spoiler içerdiğini bilmenizde fayda var.

Far Cry 5'ın çıkışının üzerinden çok kısa bir süre geçti ancak o kadar uzun zamandır bekleniyordu ki, oyununun hayranları biraz hızlı davranıp sonu görmüşler bile. Garip bir kasabada, 'kıyamet geliyor' diye ortalığı ayağa kaldırıp kendini mesih ilan etmiş bir tarikat lideri ile mücadele ettiğimiz oyunun sonu ise, aslında bir hayli şaşırtıcı diyebiliriz.

Tabii ki bir de oyunda yapılan yanlış tercihlerin karşımıza çıkardığı sonlar var. Yapılan yorumlara bakılırsa, Far Cry 5 şimdiden bir hayli sevilmiş ve beklentileri karşılamış görünüyor. Ancak oyunun 'sonlarına' dair aynı şeyi söylemek pek mümkün değil.

Burada yazının bu raddesinden sonrasını oyunu oynamayı düşünüyorsanız veya oynamaktaysanız kesinlikle okumamanızı önerdiğimizi belirtelim.

'Şaka'

Oyunun açılış sahnesi, kötü mesih Joseph Seed'in mekanına yapılan bir baskın. Seed'i tutuklamamaya karar verdiğiniz ilk birkaç dakikada, herkesin 'gizli son' diye andığı ve oyunu 10 dakikada bitirdiğinizi düşünmenize sebep olan 'şakalı son' karşılaşabileceğiniz ilk son.

Kötü Son

Oyunun sonunda da benzer bir 'karar verme' aşamasını geçmeniz gerekiyor. Ancak eğer Seed ile karşılaştığınız bu sahnede, arkadaşlarınızı da alıp orayı terk etmeyi seçerseniz, sizi kötü bir son bekliyor.

Gerçek Son

Oyuna dair belki de en şaşırtıcı an, gerçekten sona gelinen an. Seed'in yanından arkadaşlarınızla birlikte ayrılmak için aracınıza biniyorsunuz ve yola çıkıyorsunuz. Aslında ne olacağı çok belirsiz ama sizi büyük bir kıyamet karşılıyor ve Seed'in bahsettiği o 'dünyanın sonu' saçmalıklarının, nükleer bir savaş olduğunu görüyorsunuz. Üstelik son sahnede yaptığınız tercih ne olursa olsun, kıyametten kaçamıyorsunuz ve sonunuz geliyor.

Far Cry 5, oyunun hiçbir anında aslında mutlu bir son vadetmiyor. Ancak bu tarzda bir son teoride çoğu oyuncunun aklına gelse de, oyunun sonunun 'gerçekten' böyle olması çok da tatmin edici bulunmadı. Böyle bir sonun geleceğini ve içinde bir düzine olay yaşadığınız o kasabanın gerçekliğini sorgulatan anların oyun içinde aslında birçok yerde karşınıza çıktığını ise, ancak oyunu bitirip sonu gördüğünüzde anlıyorsunuz. Bu da oyunun sona dair beklentilerinin çok da tatmin edici olmaması sonucunu doğuruyor. Ancak yine de, oyunu oynayan herkesin, oyunun genel performansından memnun olduğunu eklemekte fayda var.