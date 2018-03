Far Cry 5’in oynamak istediğiniz performansa göre sistem gereksinimleri açıkladı. 4K 60 FPS’lik bir performans için gerekli donanım, dudağınızı uçuklatabilir.

Uzun süreden beri ha çıktı ha çıkacak diye beklediğimiz Far Cry 5, nihayet bugün yayınlandı. PC, Xbox One ve PS4 için çıkışını gerçekleştiren oyun, PS4 Pro ve Xbox One X’de yüksek grafikli performans sunuyor olsa da, her zaman olduğu gibi en kaliteli görüntüler PC’de bulunuyor. Sistemi yeterli olan oynunculara 4K performans sunan Far Cry 5, bu kaliteli görünümü sunmak için üst düzey bir donanım istiyor.

PC’de her kaliteye özel sistem gereksinimlerini açıklayan Far Cry 5, 4K 60 FPS deneyimi için Nvidia GTX 1080’den iki taneyi SLI ile birbirine bağlamanızı istiyor. Eğer AMD’yi tercih ediyorsanız, RX Vega 56’dan iki taneyi Crossfire yöntemi ile birbirine bağlamanız isteniyor. Oyun, 4K 60 FPS deneyimi için bu ekran kartlarına ek olarak Intel i7 6700K ve üzeri işlemcileri istiyor. Bu kalitede bir sistemin, en iyi ihtimalle 14-15 bin TL’ye toplanacağını öngörebiliriz. Yani, ülkemizde Far Cry 5’i 4K 60 FPS’de oynamak isteyen oyuncuların yeni bir sistem toplama durumlarında ödeyecekleri para hemen hemen bu şekilde.

Ülkemizde 4K’dan ziyade Full HD oyunculuğuna alışmış durumdayız. Diğer sistemleri göz önünde bulundurursak, Far Cry 5’i Full HD oynamak istediğiniz zaman çok daha mütevazı bir oyun bilgisayarı toplayabilirsiniz. Far Cry 5’in tüm sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Far Cry 5 PC Sistem Gereksinimleri

Minimum

Windows 7 SP1

Intel Core i5-2400 3.1 GHz veya AMD FX-6300 3.5 GHz

Nvidia GeForce GTX 670 veya AMD R9 270

8GB RAM

720p çözünürlükte düşük ayarlarda oynayabilirsiniz.

Full HD İçin Önerilen Sistem

Windows 7 SP1 ve üzeri

Intel Core i7-4770 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz

Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD R9 290X

8GB RAM

1080p çözünürlükte yüksek ayarlarda oynayabilirsiniz.

4K 30 FPS İçin Önerilen Sistem

Windows 10 64 bit

Intel Core i7-6700 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz

Nvidia GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56

16GB RAM

2160p çözünürlükte yüksek ayarlarda oynayabilirsiniz.

4K 60 FPS İçin Önerilen Sistem

Windows 10 64 bit

Intel Core i7-6700K 4.0 GHz veya AMD Ryzen 5 1700X 3.4 GHz

Nvidia GeForce GTX 1080 SLI veya AMD RX Vega 56 CFX

16GB RAM

2160p çözünürlükte ultra ayarlarda oynayabilirsiniz.

Far Cry 5’i PC’de oynamak isteyenler için zorlayıcı sistem gereksinimleri gerekiyor. Ancak bu sistemler karşılanırsa, muhteşem grafiklere sahip bir oyunu olağanüstü detaylarda oynayabilirsiniz.