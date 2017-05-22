Far Cry 5'ten İlk Tanıtım Videosu Geldi!

Efsane geri dönüyor. Far Cry 5, resmi videosu ile karşımızda.

Ubisoft, E3 2017 öncesi bir nevi bombayı patlattı. Bir süredir söylenti şeklinde oyun piyasasında ismini duyduğumuz Far Cry 5, PlayStation'a özel ilk resmi tanıtım videosu ile karşımıza çıktı.

Montana'da bulunan Hope Country (Umut Kasabası)'de geçecek oyun, sunulan 4 farklı video da bu kasabanın çeşitli yerlerini bizlere sunmakta. Her ne kadar kasaba sessiz, sakin bir yer gibi gözükse de nehirde yüzen ceset, kaçmaya çalışırken vurulan adam, ya da klise çanında dövülen adam gibi detaylar gözümüzden kaçmıyor. Anlaşılan Far Cry 5, serinin diğer oyunlarından çok farklı bir tonda karşımıza çıkacak.

Oyunun tanıtımı, 26 Mayıs'ta (Cuma günü) yapılacak.