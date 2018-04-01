Far Cry 5, Xbox One X’de Bir ‘Başka’ Güzel

Ubisoft, şu ana kadar dört ana konsol için oyunda geliştirmeler yaptı. Oyunlar pek çok yönden benzer olsa da her biri çok farklı bir GPU gücü ile çalışan bir donanıma sahip. Peki oyun en iyi görselliği hangi platformda sunuyor?

AC Origins, oyunlarında bir konsol ile diğer konsollar arasındaki boşluğu kapatmak için dinamik çözünürlük ölçekleme ve TAA'yı birleştirdi. Ancak Far Cry 5 biraz farklı, tüm konsollarda sabit bir çözünürlük var.

Xbox One X'te ise aşağıdaki karşılaştırmalarda da gösterildiği gibi, diğerlerinden daha belirgin şekilde yumuşak çözünürlüklere sahip gibi duruyor. PlayStation 4, bu konsollar arasındaki ana platform gibi gözüküyor ve Far Cry 5'in 1080p standardındaki tüm görsel özelliklerini sunuyor.

Geliştirilmiş konsollara geçmek için, 4K ekranlar iyi bir seçenek. Konsollar arasındaki gösterinin yıldızı ise Xbox One X. Scorpio Engine, neredeyse kusursuz, doğal bir 4K sunuyor. Standart Xbox One'a göre çözünürlüğün 5.3 kat artırılmasi büyük bir başarı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, PlayStation 4 Pro, temel modele göre 2.25x iyileştirme ve geliştiricilere sunulan GPU ile neredeyse tamamen uyumlu. Aşağıdaki videoda Far Cry'ın tüm konsollardaki oynanış görüntülerini izleyebilirsiniz:

Aydınlatma, gölgelendirme ve modelleme dahil tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde, sonuçlar olağanüstü. Ek açıklık, oyuncuların uzak nesneleri daha net görmelerini sağlıyor, bu da hem sunum hem de oyun açısından yarar sağlıyor. Far Cry 5, Xbox One X ile oyun oynarken 4K görüntü kalitesinin en iyi örneklerinden biri olabilir. Pro'nun iyi görünmediğini söyleyemeyiz, TAA orada da mükemmel sonuçlar üretiyor ancak Microsoft'un donanımıyla karşılaştırıldığınızda genel olarak oldukça bulanık.

Peki, sizin gözünüze hangi konsolun oyun oynayış biçimi daha güzel göründü? Lütfen, bize hangi konsolun hoşuna gittiğiniz yorumlarınızla belirtin.