Faraday FF91 Yapılan Testlerde Tesla’nın Rekorunu Kırdı!

Faraday Future, FF91 modeli ile Tesla’nın kırdığı tırmanış rekorunu adeta paramparça etti.

Elektrikli araç üretimi konusunda tarihi başarılara imza atan Tesla Motors, otomotiv teknolojilerinin geleceğini şekillendiriyor. Hal böyle olunca çevreci otomobil sektöründeki çekişmeler, F1 yarışları kadar heyecanlı bir hal alıyor.

Faraday Future şirketinin lüks EV modeli olan FF91 ise Tesla’nın en güçlü rakiplerinden birisi oldu. Kendi sınıfındaki araçların hem test edildiği hem de karşılaştırıldığı Pikes Peak etkinliğinde üst düzey başarı elde eden araç, tırmanış pistini 11 dakika 25.082 saniyede bitirdi. Bu tüm zamanların rekoru olduğu gibi aynı zamanda, Tesla’nın rekorunu tam 23 saniye geliştirmek demekti.

Söz konusu FF91 modeli aslında bir prototip ve üretime tam anlamıyla hazır değil. Seri üretim konusunda hala ufak teknik sorunları aşmak zorunda olduklarını söyleyen Faraday mühendisleri, ticari üretim için tarih vermediler.

Firmanın test sürücüsü ve ana mühendisi Robin Shute "Amacımız FF91 ile yapabileceğimiz şeylerin ötesine geçmek" şeklinde konuştu. Elbette zirvenin tartışılmaz ismi her ne kadar Elon Musk yönetimindeki Tesla olsa da, bir rekabetin varlığı her zaman daha iyi teknolojilerin gelişmesine olanak tanır. Söz konusu araçlar son derece pahalı modeller olabilirler fakat bir teknoloji, üst düzey ürünlerde denenmedikten sonra asla tüm tüketicilere hitap eden ürünlere yerleştirilmez. Otomotiv dünyasında bunun en canlı örneği F1 yarışlarıdır. Örneğin bugün bir McLaren arabasının içindeki motor teknolojisi, bundan 5-10 yıl önce pistlerde yarışan araçların içindeydi.

Bakalım elektrikli lüks otomobillerin çekişmeli rekabetiyle daha neler göreceğiz.