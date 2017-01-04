Faraday'ın 1050 HP'lik 'Kara Roketi' FF91, CES 2017'de Tanıtıldı!

Faraday Future, CES 2017'de büyük bir sürpriz yaptı ve sektörün en hızlı otomobillerinden birini tanıttı. FF91, 1050 beygirlik gücüyle en çabuk ivme kazanan elektrikli araç konumunda.

Eskiden süper spor otomobil denildiğinde aklımıza 12 silindirli devasa motorlar ile Bugatti Veyron ve Lamborghini Aventador gibi mühendislik harikaları gelirdi. Onların yeri kalbimizde baki ama yeni nesil süper spor otomobiller, fosil yakıttan ziyade elektrikle çalışıyor. Tesla, Model X ve Model S ile bunu kanıtladı. Faraday Future, Tesla'nın izinden giderken iddiasını bir adım öteye taşıyor.



Faraday Future'un ilk otomobili FF91 kısa süre önce CES 2017 organizasyonunda tanıtıldı. 1050 beygirlik otomobil (kendisine ne kadar otomobil denilebilirse), üretici şirketin iddiasına göre 100 kilometre/saat hıza sadece 2.39 saniyede ulaşıyor. Eğer şirketin açıklaması doğruysa karşımızda, şimdiye kadar geliştirilmiş en hızlı süratlenen otomobili duruyor. Aracın son hızı açıklanmasa da, 400 kilometre/saate yakın olacağı şüphesiz.

İlgili alıcılar FF.com adresinden öğrenebilecekleri banka hesabına 5000 dolar depozit yatırırlarsa, otomobillerini, 300 adet üretilecek “Alliance Edition.” versiyonuna yükseltme hakkı kazanacak. Teslimatlar 2018 yılında başlayacak.

Diğer teknik detaylar ve donanım özellikleri ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.