"Faraday Future"ın Zor Dönemleri Bitmek Bilmedi

2014'de büyük otomobil üreticilerinden ayrılan ünlü sektör yöneticilerinin kurduğu elektrikli otomobil girişimi Faraday Future 3 önemli çalışanını daha kaybetti.

Otomobil sektörüne gerçekten hayran ve hakimseniz Faraday Future'ı da tanıyorsunuzdur. 2014'de Ford ve BMW gibi büyük otomobil devlerinin eski çalışanlarının kurduğu bir elektrikli otomobil girişimiydi kendileri. Hatta o kadar ki Tesla'ya rakip olacağı düşünülüyordu. Ancak Faraday Future ABD'nin Nevada Eyaletinde kuracakları 1 milyar dolarlık tesisi kuracaklarını duyurduklarından beri yanlarından ayrılan önemli isimlerin haddi hesabı yok.

Öncelikle eski BMW çalışanı Ulrich Kranz'ı, şirkete Araba Üretim bölümünün başı olarak giren ve "Ford Fusion Program"'da çalışmış Bill Strickland'ı kaybeden şirket, şimdi de şirketin finansal sorumlusu Stefan Krause'un işten çıkmasıyla uğraşıyor. Aylardır kan kaybeden şirket, daha resmi bir açıklama yapmış değil, ancak bir yandan da planları devam ediyor gibi gözüküyor.

LinkedIn'den yeni bir finansal sorumlu aradıklarına dair ilan açan şirket, senelerden sonra "kriz yönetiminden iyi anlayan" ibaresiyle finansal yönetici arıyor. Açıkçası bu kadar deneyimli bir ekibi nasıl bir araya topladıklarını ne kadar anlamadıysak, şu an ekibin dağılmasını o kadar anlamadık. Bu gidişle de Faraday Future markalı elektrikli arabaların Tesla'ya rakip olmaya devam etmesi oldukça zor gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz?