Faraday Future Yatırım Karşılığında Ağır Tavizler Vermiş

Geçtiğimiz yıl sonlarına doğru mali bir kriz içerisinde olan ve sonrasında CEO ve kurucu Jia Yueting tarafından gerekli para temin edilerek kurtulan Faraday Future'un kaderinin Çin ve Hong Kong'da bulunan bazı offshore holdinglerin elinde bulunduğu ortaya çıktı. Bildirilene göre Faraday Future'un fikri mülkiyet hakkının da içerisinde bulunduğu birçok hak bu şirketlerin elinde bulunuyor.

2017 yılı sonlarına doğru büyük bir mali kriz yaşayan Faraday Future, krizden çıkmasına rağmen daha büyük bir yükün altına girmiş olduğu öne sürüldü. Çinli offshore şirketlerle anlaşma yaptığı söylenen Faraday Future'un tüm kozları bu şirketlere verdiği bildirildi. Anlaşmanın genel olarak şartları açıklanmasa da toplamda 2 milyar dolara yakın olduğu söyleniyor. Eski çalışanlara gönderilen belgelere bakıldığında, yeni hissedar sözleşmeleri, A sınıfı hissedarların artık “Smart King Ltd.” adı verilen yeni bir Cayman Adaları şirketinde oy hakkı olmayan hisse sahibi olduklarını gösteriyor. Bu da artık Faraday Future'ın tüm yan kuruluşlarının yeni kurumsal yapıda yer alması anlamına geliyor. Bununla birlikte Smart King, İngiliz Virgin Adaları şirketi olan Season Smart Limited'in bir yan kolu olarak görülüyor.

Season Smart Limited şirketin ABD’de bulunan patentleri ve ticari markaları üzerinde hak sahibi olarak Faraday Future'ın yerini aldı. Bu yatırım anlaşmasının bir parçası olarak Faraday Future, sadece güvenilen taraf veya kiracı olarak görünüyor. The Verge tarafından edinilen belgeler detaylı olarak incelendiğinde bu offshore şirketin şu anda Faraday Future ve iştiraklerinin sahip olduğu ve kontrol ettiği şeyler üzerinde ne kadar güç kullandığını ortaya net bir şekilde koyuyor. Örneğin eğer Faraday Future, güvenlik anlaşmasında yer alan bir dizi katı koşuldan herhangi birini yerine getiremezse Season Smart Limited tarafından ağır yaptırımlarla karşılaşabilir.

Bu tür anlaşmalar Faraday Future gibi desteklenen şirketler için tipik bir durum olarak görünüyor. Ama bütün bunların üstüne Financial Times'a göre Season Smart Limited şu anda şirkette %45 paya sahip bulunuyor. Dolayısıyla Faraday Future işleri tam anlamıyla ince bir ip üstünde yürütüyor ve başarılı olmaktan başka şansları bulunmuyor.