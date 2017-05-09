Faraday Future'un Süper Otomobili Videolarda Göründü!

Elektrikli otomobil üreticisi Faraday Future, uzun süren maddi krizin ardından sahalara geri döndü. Faraday Future FF91'e ait videolar hayranlık uyandırıcı.

Faraday Future ciddi bir mali kriz yaşıyor olabilir, ancak bu üreticinin muhteşem otomobiller üretmesine engel değil. Faraday Future FF 91 muhteşem özellikleri ve tasarımı ile şirketin kurtuluşu anlamına gelebilir. Birkaç ay süren sessizliğin ardından Faraday Future, en büyük kozunu kolluk yenlerinden çıkardı.

Otomobilin et ve kemiğe bürünmüş versiyonunu 2018 yılında CES organizasyonunda göreceğiz ama prototip modeller Amerika Birleşik Devletleri sokaklarında kelimenin tam anlamıyla cirit atıyor. Elbette donanımı hakkında bilgi sızdırılmıyor lakin otomobilin görünüşünün olağanüstü olduğunu söyleyebiliriz.

Otomobil taklidi yapan uzay gemisi, 1050 beygir gücüyle 350 kilometre hıza kolayca erişebiliyor ve 100 kilometreye sadece ve sadece 2.4 saniyede varabiliyor.