Farklı Açıdan Görüntüler Dünyanın Tüm Güzelliğini Gösteriyor

Google Earth'te yuvarlak dünyamıza yakından bir bakış atmaya çalıştığımızda düz bir görüntüyle karşılaşırız ve bu hiç güzel değildir. Bununla birlikte uydular farklı bir açıdan fotoğraflar çektiğinde perspektif değişir ve dünyanın tüm güzelliği başka bir pencereden görünür olur.

Hepimiz Google Earth kullanmışızdır ve çoğunlukla evimizi bulmaya çalışmışızdır. Bunun psikolojik nedenlerini tam olarak bilmesem de evimizin orada ve Google tarafından görünür bir mekan olduğunu hissetmek her zaman zevk verici olmuştur. Ancak yuvarlak dünyamızın hiç görmediğimiz ya da herhangi bir insanın dahi görmediği onlarca, yüzlerce bölgesi bulunuyor ve uydular halihazırda buraları her zaman gözlüyor.

Planet Labs, Inc. yakın zamanda, alışık olduğumuz uydu görüntülerinin aksine, Dünya'nın harikulade güzelliğini farklı bir perspektifte gösteren çarpıcı görüntüler koleksiyonunu yayımladı. Başka bir deyişle gezegenimizin göz alıcı güzelliği artık iki boyuttan çıkmış tüm gerçekliğiyle karşımıza geçmişti. Şangay'ın hareketli siluetinden dünyanın en yüksek şelalesine kadar, etrafınızdaki dünyaya daha önce hiç olmadığı gibi bakmaya ne dersiniz?

Monte Fitz Roy, Patagonia

Angel Şelalesi, Venezuela

Gasherbrum Massif, Pakistan

Zion Ulusal Parkı, Amerika Birleşik Devletleri

Klyuchevskaya Volkanı, Rusya

Bora Bora, Fransız Polinezyası

Doha, Katar

Shanghai, China