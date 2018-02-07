Sabırsız bazı Android kullanıcıları henüz kullanıma sunulmayan PttMessenger'ı kullanmak için Play Store'a hücum edip yanlış uygulamayı indirdiler ve uygulama sayfasına hem güldüren hem de düşündüren yorumlar bıraktılar.

Geçtiğimiz günlerde yerli ve milli anlık mesajlaşma uygulaması PttMessenger’ın duyurusunun yapılmasının ardından vatandaşların uygulamaya büyük bir ilgisi olmuştu. Öyle ki; uygulama henüz kullanıma sunulmadan sahte APK’lar internette dolanmaya başlamış, durumun ciddiyetini fark eden PTT, Twitter ve web site üzerinden açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Fakat Türk milleti olarak sabırlı insanlar olduğumuz pek söylenemez. Bazı Android kullanıcıları PttMessenger olduğunu düşünerek Play Store’da ‘PttMessenger’ terimi aratıldığında ilk çıkan sonuç olan ‘TalkBox Voice Messenger - PTT’ uygulamasını indirdi ve adında PTT geçtiği için PttMessenger olduğuna ikna oldu.

Sorun şu ki TalkBox Voice Messenger - PTT yıllar önce piyasaya sürülmüş ‘tamamen İngilizce’ bir mesajlaşma uygulamasıydı. Uygulamanın adında bulunan ‘PTT’ ibaresi ise ‘Push to Talk’ yani bas konuş özelliğinin kısaltmasıydı. Ne yazık ki pek çok sabırsız vatandaşımız, uygulamayı PttMessenger sanarak indirdi ve daha da kötüsü uygulamaya girdikten sonra hala PttMessenger olmadığını anlayamadılar.

İşte TalkBox Voice Messenger - PTT uygulamasının PttMessenger olmadığını anlamamak konusunda ısrar eden bazı kullanıcıların uygulamanın Play Store sayfasına bıraktığı yorumlar: