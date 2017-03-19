Farklı Kan Grubu Sahipleri Neden Birbirlerine Kan Veremez?

Hepimizin bildiği üzere, farklı kan grubuna sahip insanlar birbirlerine kan verememektedirler; verdikleri takdirde ise sonuçlar ölümcül olabilir.

İnsanların kanları, alyuvarlarındaki aglütinojenlerin (antijen) çeşitlerine ve durumuna göre gruplandırılmıştır. Bildiğimiz gibi, 0 (sıfır), A, B, AB olmak üzere dörde ayrılan kan gruplarından 0 (sıfır) grubu kanın alyuvarlarında aglütinojen yoktur. A grubu alyuvarlarda A antijeni, B grubu alyuvarlarda B ve AB grubu alyuvarlarda hem A hem B aglütinojenleri bulunur. Bu çeşitliliğin sebebine bilim insanlarının verdiği cevap ise, insanların farklı bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık geliştirmek için, farklı kan gruplarına sahip olacak biçimde evrimleştiğidir.

Araştırmalar, kan grubu 0 ve B olanların, sıtma hastalığına karşı diğer kan grubu taşıyanlarına göre daha yüksek dirence sahip olduklarını göstermektedir.

Kan gruplarında önemli olan bir diğer nokta ise, alyuvarlarda Rhesus faktörü adı verilen bir maddenin bulunup bulunmamasıdır. Rhesus faktörü kısaca Rh faktörü olarak bilinir. Kanda bulunup bulunmamasına göre Rh pozitif (+) ve negatif (-) olarak değerlendirilir. İnsanların yüzde 15'inde Rh faktörü olmadığı belirlenmiştir. Rh testleri bilhassa hamilelik dönemindeki kadınlar için oldukça büyük önem taşımaktadır; çünkü eğer anne Rh-, bebek babadan dolayı Rh+ kan grubuna sahip ise,

annenin bağışıklık sistemi bebeğin kanını yabancı bir madde olarak algılayıp antikor üretmeye ve bebeğe saldırmaya başlayacaktır.

Bir insandan diğerine kan aktarılması yani transfüzyon yapılırken hem kan gruplarına hem de o gruplarda Rh faktörünün bulunup bulunmadığı göz önüne alınır. Kanında Rh faktörü barındırmayan kişiye Rh faktörlü kan verilemez. 0 grubu kanı olan bir insan, yalnız kendi grubundan kan alırken; hem kendi grubuna hem de diğer gruplara kan verebilmektedir, çünkü alyuvarlarında aglütinojen yoktur. 0 grubu kanı olanlar bu sebepten ötürü genel verici olarak isimlendirilirler. AB lan grubu olan biri, her gruptan kan alabilir; çünkü alyuvarlarında hem A hem de B aglütinojenleri barındırmaktadır ve bu sebeple de kendi kan grubundan başka kan gruplarına kan veremez. Diğer türlerden kan alabildikleri için de genel alıcı olarak isimlendirilirler.